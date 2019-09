Gemma Galgani, in bikini sulla copertina del settimanale Nuovo, scatena i commenti del web che attaccano lei e il direttore Riccardo Signoretti.

Passano gli anni, ma Gemma Galgani resta la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda con la nuova stagione lunedì 16 settembre. Gemma tornerà così al suo posto sperando, dopo anni, di trovare finalmente la persona giusta anche se, secondo il settimanale Nuovo, Gemma non avrebbe dimenticato Giorgio Manetti. Proprio a quest’argomento è dedicata la copertina del nuovo numero del settimanale di Riccardo Signoretti in cui Gemma si mostra in bikini.

Gemma Galgani in bikini, i fans non perdonano: “altro che costume intero, qui ci vuole…”

“Gemma si abbronza per George. Spera che lui torni a Uomini e Donne”: è questo il titolo della copertina del settimanale Nuovo che pubblica le foto di Gemma in bikini. Una scelta che ha òletteralmente diviso il web. Da una parte ci sono coloro che puntano il dito contro Riccardo Signoretti e, dall’altra, ci sono quelli che attaccano la dama del trono over rea di indossare un bikini non adatto alla sua età.

“Mi dica se poi risponde…ma se era sua mamma la metteva in ridicolo al mondo così? Prima di pubblicare certe foto pensi sempre”, “La scelta di mettere una bellissima foto di George e una orrenda di Gemma non è casuale, la scelta nasce ovviamente per mettere in ridicolo lei!. Che bassezza infinita”, scrivono alcuni utenti criticando la scelta del settimanale.



C’è, poi, chi attacca Gemma: “È inguardabile,questa è la realtà no quella della tv“, “Altro che costume intero…. Qui ci vuole un burqa“, “Non è questione di sentirsi modelle… io penso che ogni cosa va fatta a suo tempo …. Non è un costume adeguato alla sua età…. liberi di fare ciò che si vuole della propria vita…. Ma sicuramente si ha la libertà di parola…. Quindi è normale che i commenti vengano fatti nel bene e nel male…”.

