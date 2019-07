Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, secondo gi utimi rumors, sarebbero in crisi. Sarà vero? Ecco il gesto che zittisce tutti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? La coppia, sposata dal 2014 e con due figie, Sole, nata il 10 ottobre 2013 e Celeste nata l’8 marzo 2015, è da giorni al centro di pettegolezzi su una presunta crisi che l’avrebbe travolta. A smentire tutto, però, è la stessa Michelle Hunziker che ha compiuto un gesto d’amore per il marito.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il gesto che cancella le voci di crisi

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non c’è nessuna crisi in corso. La coppia è sempre più felice e innamorata e, in questi giorni, si sta godendo le vacanze al mare. Approfittando del tempo libero che hanno a disposizione, la showgirl svizzera ha così organizzato una cena a lume di candela in spiaggia per il marito dimostrando di essere sempre più innamorata dell’uomo che è riuscito a conquistara nonostante i suoi iniziali timori.

Diversamente da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che hanno da poco annunciato la separazione, tra Michelle e Tomaso procede tutto a gonfie vele. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, parlando del marito, la Hunziker ha detto:

“Lui è l’unico uomo che quando siamo usciti allo scoperto ha vissuto tutto con molta tranquillità, senza prendersela per le voci di gossip. Lui è sempre così gentile e rispettoso. Con i fotografi, per esempio, ha costruito un rapporto di rispetto reciproco. Nei giornali lo vedete poco e nulla perché è molto concentrato nel suo lavoro. C’è solo una cosa che lo destabilizza. Come sapete la famiglia Trussardi ha la passione per i motori. Quando capita che va nella zona industriale di Bergamo con una delle sue macchine e viene paparazzato, ecco lì un po’ si mortifica e non si sente a suo agio”.

E di Tomaso Trussardi come papà ha detto: “E’ un papà molto attento e affettuoso. Nel momento in cui sono via per lavoro si occupa lui delle bambine e le fa fare tutte le cose che con me non farebbero. Con loro è un tipo molto giocoso. Tomaso è davvero troppo bello, glielo dico sempre perché lui è sempre un po’ insicuro. Io da innamorata? Sempre molto impacciata…”.

