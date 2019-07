Temptation Island, Katia sbotta: “Vittorio sta facendo la figura del cog*ione”

Temptation Island 2019, Katia sbotta contro il fidanzato Vittorio, vicino alla single Vanessa: “sta facendo la figura del cog*ione”.

Si preannuncia un falò infuocato per Katia Fanelli. La bionda fotonica di Temptation Island 2019 perde la pazienza e sbotta contro il fidanzato Vittorio. Quest’utimo, dopo essere rimasto a guardare i filmati della fidanzata durante le prime settimane di permanenza nel villaggio di Temptation Island 2019 ha deciso di godersi l’esperienza avvicindandosi alla tentatrice Vanessa. Il feeling tra i due è cresciuto a tal punto da aver fatto sbottare Katia.

Temptation Island 2019, Katia sbotta: “Vittorio lasciami”

Nel video di anticipazione pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia, Katia si sfoga con le altre fidanzate ancora presenti nel villaggio. “Questo è fulminato, dai… per favore” esordisce Katia che poi aggiunge: “Qui i dubbi non li ho solo io…”. La reazione di Katia, però, non si limita a questo. La Fanelli, infatti, tira fuori tutta la sua rabbia nei confronti del fidanzato: “Lasciami! Non hai avuto i cog…ni.” Dopodiché fioccano i ‘complimenti’: “Allora quando dico che è un cogl…ne mi credete? Guarda che figura da cog….ne che sta facendo. Io fossi in lui, veramente… sta cadendo nel ridicolo”.

Per Katia, si tratta della seconda, durissima reazione di fronte ad un filmato di Vittorio. Già la settimana scorsa, infatti, la Fanelli non era riuscita a trattenere la rabbia. Stavolta, però, cosa avrà fatto Vittorio per far arrabbiare la fidanzata? “Katia sbotta: ‘Vittorio lasciami!’ Vittorio sarà andato oltre con la single Vanessa?”, si legge nella didascalia che accompagna il video. Vittorio, dunque, sarà andato davvero oltre con Vanessa? Lo scopriremo durante la quinta puntata.

