Temptation Island 2019, Vittorio vicino ad una tentatrice. Katia perde la testa e sbrocca: “spacco tutto. Vaffa…”, video.

Grandi colpi di scena nella terza puntata di Temptation Island 2019. Oltre al secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo, il terzo appuntamento del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia sarà animato da Katia Fanelli, la fidanzata di Vittorio che, nelle precedenti puntate, ha fatto discutere per alcune dichiarazioni sulla sua storia d’amore. Dopo aver flirtato con un tentatore sotto gli occhi del fidanzato, nella terza puntata, Katia riceverà un’amara sorpresa che le farà perdere letteralmente la testa.

Temptation Island 2019: Katia perde la testa per il filmato di Vittorio e una tentatrice

Foto da Instagram @temptationisland_official

Sarà ancora Katia una delle grandi protagoniste del nuovo appuntamento con Temptation Island 2019. La fidanzata di Vittorio sta regalando grandi colpi di scena e, se finora, ha flirtato con il single Giovanni deludendo il fidanzato Vittorio, lunedì si ritroverà di fronte ad un filmato che la farà sbroccare. atia che finora si è sempre amentata di non aver visto nua de percorso de fidanzato, non reagirà ne migiore dei modi di fronte a fimato in cui Vittorio sarà moto vicino ad una tentatrice.

“Ma è davvero Vittorio quello? Ma allora baciala che fai prima. Ma guardatelo. No, io spacco tutto. C**lione, è un c**lione”, ha detto dopo aver visto il video nel pinnettu. A pubblicare il video di anticipazione è stata la pagina Instagram del programma dove i fans si sono letteralmente scatenati con i commenti. “Sarà un falò fotonico”, “Quindi lei può e lui no?”, “Ma non volevo vedere un suo video? Accontentata” “Vittorio sei un grande💪falle vedere chi sei…”, “Naturalmente ci aspettiamo un tradimento photonico. Daje Vittorio”, sono solo alcuni dei commenti.