Temptation Island 2019 Katia sempre più presa dal tentatore Giovanni

Katia sembra decisa a vivere l’esperienza di Temptation Island all’insegna della conquista. Vittorio certo non apprezza tutto ciò e durante il falò spiega i suoi dubbi.

Oramai Katia sembra letteralmente persa per il tentatore Giovanni. Non solo ne apprezza il fisico ma si impegna in veri e propri appostamenti, cerca di capire se e quanto lui la osserva e sottolinea l’innato feeling di scattato agli occhi di tutti.

La ragazza sembra andata a Temptation Island più per uscire single che per salvare la sua relazione e anche i tentatori glielo dicono a chiare lettere.

Temptation Island 2019, Katia: “un’altra esterna e cedo”

Vittorio vede tutto ciò in un video che interrompe prima del tempo, nauseato dallo “spettacolo” proposto. Il ragazzo sottolinea come stiano vivendo due esperienze decisamente diverse: lui è lì per capire, lei per conquistare

“Giovanni è molto utile… per capire se uscire single o uscire single” commentano malevoli i tentatori ma certo non si può dare loro torto.

Katia in effetti sembra veramente non rivolgere nemmeno un pensiero al fidanzato, perennemente concentrata su Giovanni e su come riuscire a piacergli sempre di più

Che la ragazza sia arrivata a Temptation Island già single? La storia con Vittorio era forse al capolinea prima ancora di sbarcare nel programma? I dubbi in proposito sembrano al momento quasi delle certezze.

