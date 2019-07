Alessandro Zarino chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alessandro Zarino è un modello di 28 anni, lui è nato il 28 Marzo 1991 a Napoli, sotto il segno dell’Ariete. Non ha sempre vissuto nella città partenopea infatti per un periodo ha vissuto in Australia, per la precisione a Sidney dove ha lavorato per importanti case di moda. Successivamente è tornato in Italia ma non sappiamo con precisione se adesso vive a Napoli o Milano.

Ha una sorella che si chiama Chiara ed è stata proprio lei ad aiutarlo ad entrare nel mondo della moda, infatti lei ha spedito all’importante agenzia Elite le foto del fratello. Lui si definisce un ragazzo molto determinato e stando a quanto lui stesso ha dichiarato è stato questo aspetto del suo carattere che gli ha permesso di avere successo nel mondo della moda. Lo sport, la palestra e il movimento fisico sono sue grandi passioni.

Nome: Alessandro Zarino

Età: 28 anni

Data di nascita: 28 Marzo 1991

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Modello

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook

Alessandro Zarino: Instagram

Alessandro Zarino è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 28,8mila followers e conta circa 872 post. Qui è solito condividere selfie, shooting fotografici, foto mentre si allena e scatti insieme ad amici e parenti. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui.

Il 28enne ha un profilo anche su Facebook, tuttavia qui non è particolarmente attivo infatti condivide foto e video in maniera sporadica. Di solito pubblica foto in palestra o che riguardano la sua vita quotidiana. Se volete vedere il suo profilo, lo trovate qui.

Alessandro Zarino: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Alessandro Zarino sappiamo che non è fidanzato anche se in passato è stato impegnato con una ragazza di nome Kristina. I due si trovavano davvero bene insieme ma nonostante ciò la loro relazione è finita, ormai da tempo.

Dopo questa storia d’amore non sappiamo se ha avuto altre relazione, adesso ha deciso di partecipare al programma Temptation Island dove si è avvicinato molto alla fidanzata Jessica Battistello con cui, da subito, ha instaurato un ottimo feeling.

Alessandro Zarino: carriera

Alessandro Zarino è un modello, è riuscito ad entrare nell’importante agenzia Elite dopo aver vinto l’Elite Model Look. Da quel momento ha iniziato ad avere successo infatti la sua prima sfilata importante è stata quella di Louis Vuitton, a Parigi (è il secondo modello italiano in assoluto che ha sfilato per questa importante casa di moda). Ha lavorato anche per tanti altri brandi quali Versace, Dolce & Gabbana, Philippe Plein e altri famosi marchi di moda.

Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island nelle vesti di tentatore mentre i protagonisti di questa edizione sono: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo.

