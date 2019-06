Katia Fanelli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Katia Fanelli è una commessa italiana di 25 anni. Lei è nata il 19 gennaio 1994 a Rimini, sotto il segno del Capricorno. Purtroppo sulla sua vita privata non si sa molto al riguardo, ha conseguito il diploma presso un istituto alberghiero ma successivamente ha intrapreso una strada del tutto diversa dai suoi studi ed ha deciso di dedicarsi alla moda.

Lei è una ragazza solare, dinamica e libertina infatti ha ammesso che le piace fare tutto quello che la fa star bene. Non ha tatuaggi ma un pircing sull’ombelico ed abita a Riccione, in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda i social Katia Fanelli è molto attivo. Il suo profilo Instagram conta 1,5mila followers e 641post, ama condividere foto che riguardano la sua principalmente sua vita privata come viaggi, feste e quant’altro tuttavia sono presenti anche anche selfie e video insieme ad amici, parenti ed al suo fidanzato Vittorio Collina. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 25 enne ha un profilo attivo anche su Facebook tuttavia si tratta di un profilo privato quindi non è possibile vedere cosa condivide e pubblica: sono presenti numerose foto in compagnia del suo ragazzo.

Katia Fanelli: vita privata e carriera

Katia Fanelli ha una relazione con Vittorio, i due si sono fidanzati il 21 dicembre del 2016 e adesso dopo tutti questi anni di fidanzamento hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Per questa ragione hanno deciso di partecipare a Temptation Island, nel corso dell’intervista ha rivelato: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa.”

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa sappiamo che subito dopo aver conseguito il diploma ha iniziato subito a cercare lavoro per crearsi una propria indipendenza economica, oggi lavora come commessa presso un centro commerciale di Riccione.

