Nunzia Sansone chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nunzia Sansone è una ragazza di 26 anni, è nata l’8 gennaio 1993 a Napoli, sotto il segno del Capricorno. Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi ed infatti si inscrive all’Università presso la facoltà di Giurisprudenza.

La 26enne ama l’equitazione, la musica e le uscite con gli amici. Inoltre adora il sole e il mare e si definisce una donna coraggiosa e determinata, con in testa idee precise sul suo futuro.

Nunzia Sansone: Instagram

Nunzia Sansone non è molto arriva sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 1,2 mila followers e conta solo 97 post. Sul suo profilo è solita condividere selfie, foto insieme al suo compagno o che riguardano la sua vita privata e quotidiana, sono presenti anche foto insieme al suo cane. Il suo profilo ufficiale lo potete trovare qui.

La 26enne ha profilo attivo anche su Facebook ama condividere attimi della sua vita privata e sentimentale. Il suo profilo lo potete trovare qui.

Nunzia Sansone: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Nunzia Sansone sappiamo che ha una relazione con Arcangelo Sanone, i due stanno insieme da 13 anni ed hanno scelto di tuffarsi nell’avventura di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore.

Durante il video di presentazione per lo show ha affermato: “Dopo tredici anni, il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante e spero che questa esperienza possa mandar via tutti i dubbi che ho e iniziare anche a desiderare una famiglia con lui.” Il suo ragazzo invece ha detto: “Lei è la persona più importante della mia vita, però non vuol dire che deve essere l’unica della mia vita. La vita è una, giusto? E deve essere vissuta.”

Nunzia Sansone: carriera

Su Nunzia Sansone non sappiamo molto al riguardo ed infatti non siamo a conoscenza neanche del lavoro che svolge durante la sua vita. Nel 2019 partecipa a Temptation Island per mettere alla prova la sua relazione con Arcangelo, questa è la priva volta che la 26enne appare in tv.

Oltre loro sue le coppie che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

