Arcangelo Bianco chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Arcangelo Bianco è un agente di commercio nato il 15 Gennaio a Napoli sotto il segno del Capricorno. Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di proseguire gli studi laureandosi all’Università degli studi “La Parthenope” di Napoli nel giugno del 2016. Sul suo conto non sappiamo molto a riguardo infatti ha preferito mantenere la privacy su numerosi aspetti della sua vita.

Nonostante ciò sappiamo che ama molto la musica e viaggiare, infatti insieme alla sua compagna Nunzia Sansone ha avuto la fortuna di vedere Parigi, Amsterdam, Messico, Egitto, Sharm el-Sheikh e tante altre mete bellissime. Arcangelo è un grande appassionato di moto specialmente le moto-cross.

Nome: Arcangelo Bianco

Età: /

Data di nascita: 15 gennaio

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Capricorno

Titolo di studio: Laurea

Professione: Agente di commercio

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook

Arcangelo Bianco: Instagram

Arcangelo Bianco è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 1,6mila followers e conta circa 300 post, ama condividere foto che riguardano la sua vita vita privata e sentimentale tuttavia sono presenti anche foto insieme ad amici e parenti.Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui.

Ha un profilo anche Facebook, tuttavia qui non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo post risale a 12 dicembre del 2018. È solito pubblicare foto di vario genere che possono riguardare la sua vita sentimentale o la sua vita quotidiana. Se volete vedere il suo profilo, lo trovate qui.

Arcangelo Bianco: vita privata

Arcangelo Bianco ha una relazione con Nunzia Sanone, i due stanno insieme da 13 anni ed hanno scelto di tuffarsi nell’avventura di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore.

Nel video di presentazione realizzato per il reality show di Canale 5 ha affermato: “Lei è la persona più importante della mia vita, però non vuol dire che deve essere l’unica della mia vita. La vita è una, giusto? E deve essere vissuta.” La sua compagna invece ha ammesso: “Dopo tredici anni, il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante e spero che questa esperienza possa mandar via tutti i dubbi che ho e iniziare anche a desiderare una famiglia con lui.”

Arcangelo Bianco: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Arcangelo Bianco sappiamo che lavora come agente di commercio. Nel 2019 decide di partecipare insieme alla sua compagna a Temptation Island per mettere alla provo il loro rapporto e il loro amore.

Oltre loro le coppie che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

