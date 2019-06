Erica Piamonte, in una diretta su Instagram, svela i veri motivi che l’hanno spinta a chiudere definitivamente con Gaetano Arena.

In una lunga diretta su Instagram, ad una settimana dalla finale del Grande Fratello 2019 in cui ha trionfato Martina Nasoni, Erica Piamonte si toglie qualche sassolino dalla scarpe svelando il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi definitivamente da Gaetano Arena e i rapporti con gli altri concorrenti.

Erica Piamonte: “ecco perchè ho chiuso con Gaetano Arena”

Erica Piamonte, direttamente da Cesenatico dove sta trascorrendo qualche giorno di relax con Gianmarco Onestini, ha spiegato il motivo che l’ha spinta a chiudere la frequentazione con Gaetano Arena con il quale, nonostante le confessioni intime di lui, stava nascendo qualcosa all’interno della casa del Grande Fratello 2019.

“Con Gaetano mi sono chiarita, gli ho spiegato delle cose che non credo abbia recepito, ma io ho capito che non siamo fatti per stare insieme, non è che è finita, diciamo che non è mai iniziata. Quando sono uscita ho riguardato i video e non mi son piaciuti, se devo iniziare un rapporto – che sia amore, amicizia, o quel che è – voglio che sia bello fin dall’inizio, non voglio un rapporto che inizia male, mi sono rotta le scatole di perdonare chi non lo merita e di essere troppo buona. Io non penso che Gaetano sia un cattivo ragazzo, ma alcune cose non mi sono piaciute e non riesco a passarci sopra. A 30 anni so cosa voglio e cosa non voglio, e adesso ho capito che lui non fa per me”.

Sugli atri concorrenti, poi, ha dichiarato: “Ci sono rimasta male di tutti tranne che di Enrico Contarin e Gianmarco Onestini! Di Martina ci sono rimasta proprio male, la nomination è stata una vera e propria coltellata alle spalle, non me lo aspettavo, soprattutto perché non me l’ha detto nonostante io mi chiedessi di continuo chi mi avesse nominato. Lei poteva decidere di votare Francesca De Andrè o Valentina Vignali che gliene avevano dette di tutti i colori e invece no, me. Ci sono rimasta davvero male”.

