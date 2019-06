I pantaloni larghi sono comodi, freschi e aiutano a camuffare piccoli difetti. Perfetti per l’estate a patto di conoscere i migliori abbinamenti per sfoggiarli.

Quando il caldo inizia a farsi sentire fronteggiarlo è spesso questione di abbigliamento, di saper scegliere capi freschi, pratici ma al tempo stesso sempre con quel tocco glamour a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare.

Non tutte però ce la sentiamo di scoprire troppo il nostro corpo, optando ad esempio per shorts o gonne corte, e così cerchiamo un modo per confidare anche in piena estate nei vecchi e cari pantaloni.

Peccato però che i modelli skinny, al momento sempre più apprezzati, per quanto in tessuti leggeri, rischiano di risultare comunque troppo oppressivi. Che ne dite invece di un pantalone ampio?

Comodo, leggero e spesso a dir poco strategico per nascondere un po’ di pancetta o fianchi leggermente abbondanti. Insomma, un vero e proprio salvavita, a patto certo di saperlo sfruttare al meglio.

CheDonna.it ha oggi alcuni preziosi suggerimenti per trasformare i pantaloni larghi nel vostro super must have dell’estate 2019.

Pantaloni larghi estate 2019: consigli per abbinarli al meglio

La prima arma vincente per sfruttare i pantaloni larghi è un semplice accessorio, tanto antico quanto vincente: la cintura.

Sul celebre modello palazzo sarà l’ideale per definire la silhouette, soprattutto se sopra non si indossa un top aderente ma un capo più ampio. Un effetto elegante che renderà il vostro pantalone largo perfetto per una giornata di lavoro.

Si può però puntare anche su un sopra corto, come un crop top ad esempio, perfetto se il vostro pantalone largo ha la vita alta. Qualora il top si presenti aderente vorrà dire che avremo optato per un tocco sexy, se invece avrà forme più morbide si armonizzerà con il pantalone, diventando un arma vincente per mimetizzare un fianco un po’ abbondante.

Come dimenticare poi i tayloring, tra i modelli in assoluto più trendy quest’anno. Il loro essere ampi nella parte alta per poi stringersi in une fatto a sigaretta sul finale li rende ottimi per allungare otticamente le gambe, effetto che viene amplificato da un’eventuale tinta unita. Questa estate si indossano con t-shirt, bluse o canotte, tutto andrà bene purché sia morbido e infilato dentro ai pantaloni.

Se però il vostro obbiettivo è nascondere un filo di pancetta l’abbinamento dei pantaloni larghi può esser solo con un top in stile Bardot. Linee morbide e fluide, che non segnano la figura e scivolano senza attrarre troppo attenzioni indesiderate su punti critici.

E per dare un tocco elegante in più? Abbinate un top in pizzo ai vostri pantaloni larghi e sarete pronte per una cerimonia super chic.

Non c’è occasione in cui un pantalone largo non vada bene!

