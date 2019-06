I vestiti lunghi, o maxidress che dir si voglia, sono un must dell’estate. Scopriamo quali modelli prediligere in questo 2019 in base all’occasione d’uso e agli accessori da abbinare.

Comodi, trendy, adatti a tutte le occasioni e a tutte le fisicità. Sono i vestiti lunghi o maxi dress, capi che, estate dopo estate, vanno sempre più spopolando nei nostri armadi e oramai da diversi anni.

Li abbiamo in versione, morbida, aderente, tinta unita, con stampe coloratissime e chi più ne ha più ne metta, ma quali varianti saranno da tenere in prima fila nell’armadio di questa estate 2019?

CheDonna.it vi aiuta a scoprire i modelli must have per la stagione appena iniziata. Quali varianti scegliere? Come sfruttarle al meglio? Proviamo a fare il punto mettendo insieme alcuni preziosi suggerimenti così da sfruttare al meglio i nostri vestiti lunghi per l’estate.

I vestiti lunghi must have per l’estate 2019

La prima domanda da porci per comprendere quale maxi dress selezionare è: “in che occasione devo indossarlo?”

Prendiamo ad esempio una normale giornata di lavoro o a zonzo per la città. Ciò che ci occorre sarà un modello comodo che non ci faccia rinunciare a un tocco glamour imprescindibile. Un modello morbido sarà dunque perfetto, tinta unita o fantasia farà lo stesso, a patto di evitare ricami troppo arditi o preziosi: per il lavoro meglio optare per un sobrio tinta unita e concentrare i disegni più particolari e colorati per uscite meno formali. Completiamo il look con un paio di sneakers o dei sandali bassi e… il gioco è fatto!

Per un tocco di seduzione in più, perfetto per un’occasione sociale come un pranzo tra amici o l’irrinunciabile happy hour estivo, sarà il vestito lungo con spalle scoperte: che sia uno scollo bordo o una abito a fascia o un taglio cold shoulder lasciatevi conquistare da questo tocco sexy che potrete rendere più elegante optando per colori tenui o più sbarazzino puntano su fantasie, magari floreali o animale.

Infine per cerimonie, serate più formali o cene in cui volete essere in tiro il vestito lungo è sempre una garanzia. Potete scegliere freschi tessuti svolazzanti o tagli più seducenti con spacchi e scollature importanti ma, in generale, sarà bene puntare su colori classici. Noi suggeriamo l’intramontabile nero o, per quelle tra voi che più amano la provocazione, un intenso rosso. Tacco alto in questo caso semplicemente obbligatorio così come gioielli che sappiano impreziosire il tutto.

Ora avete un vestito lungo per ogni occasione: siete decisamente pronte per un’estate al top!

