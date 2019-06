Erica Piamonte svela ai fans di non stare bene e sua storia con Gaetano Arena, iniziata nella casa del Grande Fratello 2019, dice che…

Se Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono sempre più vicini dopo il Grande Fratello 2019, come vanno le cose tra Erica Piamonte e Gaetano Arena? All’interno della casa più famosa d’Italia, Erica era sembrata molto interessata a Gaetano al punto da essere riuscita a perdonarlo. Di fronte alle rivelazioni intime di Gaetano, infatti, Erica aveva accettato le sue scuse e durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa di Arena, si era avvicinata moto a ui vivendo dei doci momenti insieme. Da quando è uscita dalla casa, però, Erica non è ancora riuscita a trascorrere dei momenti sola con Gaetano. La storia, dunque, è giunta al capolinea? A fornire spiegazioni ai fans è stata la stessa Piamonte.

Erica Piamonte rompe il silenzio su Gaetano Arena: “non siamo riusciti a vederci”

Con alcune storie pubblicate su Instagram, Erica Piamonte ha fatto chiarezza sulla storia con Gaetano Arena. La gieffina ha prima comunicato ai fans di non essere stata bene e poi ha fornito qualche informazione in più su quello che sta accadendo con Gaetano. “Ragazzi, scusate, non sono sparita. Semplicemente non sto bene da due giorni. Ho un mal di capo da due giorni! Mi sento di fori come una tegola! Appena mi ripiglio, fo una storia con aggiornamenti. Promesso”, ha scritto Erica.

In una storia successiva, poi, ha aggiunto: “Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni. Non ci sono rotture o altro. Attendere, prego”.

