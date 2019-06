“Perché Dio ha creato le nonne?” un ragazzo da una risposta talmente fantastica che diventa virale sul web.

Tutti quelli che hanno la fortuna di avere una nonna possono affermarlo, le nonne sono eccezionali. Non solo ci coccolano e ci fanno molti regali, noi siamo il loro raggio di sole ei loro cuori traboccano di amore e tenero affetto per noi. In ogni caso, la vita non sarebbe la stessa senza le nostre nonne.

Un ragazzo spiega perché Dio ha creato le nonne

Quando un ragazzo è stato interrogato sul perché Dio ha creato le nonne, quello che ha detto è stato incredibile. L’accuratezza del suo ragionamento era pari solo alla tenerezza che le sue parole suscitavano tra le persone presenti sul palcoscenico.

Ecco la dolce e adorabile risposta di questo giovane alla domanda “perché Dio ha creato le nonne?” :

“Beh … Dio ha fatto le nonne per amarci e prendersi cura di noi, questo è tutto ciò che so.”

E parlando della sua nonna, ha aggiunto:

“Mia nonna ha cento anni e … il suo nome è Mamma, lei è la regina di tutta la terra, se lei non fosse su questa terra, non sarei su questa terra nemmeno io.”

La capacità dei bambini di dimostrare tale pragmatismo è affascinante, così come la relazione tra i nonni e i loro nipoti.

Nonni e nipoti, un rapporto eccezionale fatto di amore incondizionato

Il legame che ci unisce ai nostri nonni è qualcosa di speciale e quasi magico.

L’amore che ci danno incondizionatamente non ha prezzo. Con loro, siamo al centro di ogni attenzione, ci sentiamo soddisfatti e semplicemente non possiamo fare a meno di amarli enormemente.

Una presenza rassicurante

Colpiti dalla tenerezza e dalla gentilezza che ciriservano, i nostri nonni ci trasmettono un senso di sicurezza e di conforto e averli, presenti e amorevoli, è rassicurante e ci dà un senso di stabilità.

I nonni ci spingono a diventare persone migliori

Sentendosi amati, i nipoti sono più felici e soddisfatti. Vedere tutto quello che fanno per noi e per tutta la famiglia ci incoraggia a fare lo stesso e ci spinge a diventare persone migliori.

L’esempio dei nostri nonni, le qualità che dimostrano quotidianamente: la loro generosità straripante, la loro pazienza, la loro calma e la loro pace della mente ci incoraggiano a comportarci allo stesso modo e a sviluppare la nostra empatia e il nostro compassione.

Un orecchio attento

I nonni sono sempre lì per noi. Sempre inclini a darci un buon consiglio quando ne abbiamo bisogno, la loro saggezza e il discernimento sono i più preziosi.

Piuttosto che i nostri genitori, a volte è più facile confidarsi con la nonna o il nonno che sono sempre pronti ad ascoltarci con orecchio comprensivo se sentiamo il bisogno di condividere la nostra anima.

Una macchina per tornare indietro nel tempo

Con i nostri nonni, abbiamo l’impressione di tornare indietro nel tempo.

Le storie che ci raccontano sono semplicemente affascinanti. Le nonne e i nonni sembrano essere una fonte infinita di aneddoti e conoscenze, tutti più interessanti degli altri. Contengono veri tesori e non ci stanchiamo mai di sentirli parlare dei “bei vecchi tempi”, della loro giovinezza e di quelli dei nostri genitori.

Goditi il ​​tempo trascorso con i nonni

È molto utile per i bambini trascorrere del tempo con i loro nonni. I nonni sono preziosi e rendono la vita migliore. Godiamoci inostri finchè possiamo.

