Archiviata l’edizione 2019 di Ballando con le Stelle su Rai 1, Carolyn Smith sta per cominciare di nuovo la sua battaglia personale contro il tumore e non perde mai il sorriso

La battaglia di Carolyn Smith contro il cancro è pronta per ricominciare. La popolarissima presidente di giuria a Ballando con le Stelle in realtà avrebbe già dovuto sottoporsi ad un primo ciclo di chemioterapia un paio di settimane fa, ma era stata colpita da una trombosi al braccio che ha fatto rimandare tutto.

Ora però è pronta e ha voluto essere la prima ad annunciarlo pubblicamente ai suoi fans che l’hanno sempre sostenuta.

Carolyn Smith pronta per la chemio, ma non perde il sorriso

Fin da quando ha scoperto di avere un tumore, Carolyn Smith non ha mai nascosto la sua situazione. La ballerina e coreografa scozzese, volto diventato popolarissimo anche in Italia grazie alla sua costante presenza come giudice e presidente di giuria a Ballando con le Stelle, per questo è diventata un simbolo della lotta al male del secolo.

Ne era venuta fuori brillantemente e tutti speravano, lei per prima, che fosse la volta buona ma qualche mese fa ha scoperto che il tumore stava tornando e così doveva anche ricominciare la sua battaglia.

Ora che ha terminato la sua attività nella giuria dell’edizione 2019 di Ballando con le Stelle, ancora una volta al fianco di Milly Carlucci, Carolyn è pronta per mettersi nelle amni dei medici che la seguono e partire con un nuovo ciclo di chemio.

Una notizia che non ha sorpreso nessuno. Ma lei ha voluto annunciarlo ufficialmente dalla sua pagina Instagram: “C’è ancora da cacciare via un tumore, un intruso, che è un po’ insistente e necessito dei trattamenti. Faccio qualche controllo prima di ricominciare il mio trattamento per il tumore”.

Come spiega la Smith, ovviamente ha dovuto aspettare che gli effetti della trombosi al braccio sparissero dal suo fisico perché altrimenti sarebbe stata troppo debilitata per affrontare anche le terapie anti tumore. Adesso ha avuto la conferma che l’accesso venoso è libero e funzionante, quindi può finalmente ricominciare il trattamento.

Come sempre però il popolare volto televisivo di Rai 1 non ha perso il sorriso e la sua voglia di positività. Così ha postato una sua immagine sorridente e mandato un messaggio chiaro a tutti: “Ho affrontato già tre anni e mezzo in modo positivo e continuo ad essere positiva”. Noi e chi ci segue non possiamo che associarci: forza Carolyn!

