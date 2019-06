Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sempre più vicini: dopo aver dormito insieme, si scambiano un tenero bacio sui social e scatenano i fan.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono sempre più vicini. La vincitrice del Grande Fratello 2019 e l’imprenditore veronese, senza telecamere, stanno regalando gioie ai fans che ora sognano che tra loro nasca il vero amore. Ai microfoni di Pomeriggio 5 hanno confermato di aver dormito insieme la sera della finale mentre alla festa del Grande Fratello 2019 si sono lasciati andare ad un gesto d’affetto che lo stesso Daniele ha condiviso con i fans pubblicando una storia su Instagram.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sempre più vicini: le parole di lui confermano l’interesse

Secondo quanto raccontato da Vladimir Luxuria, Daniele Dal Moro avrebbe già portato Martina Nasoni a Verona. I due, pur non parlando apertamente de loro rapporto, si stanno lasciando andare a gesti importanti che documentano il reale interesse. Daniele, ieri, durante la festa del Grande Fratello, ha pubblicato una storia in cui si mostra sereno accanto a Martina che gli stampa un dolce bacio sulla guancia. Questa mattina, poi, la Nasoni ha pubblicato una storia in cui indossa una maglietta con un chiaro riferimento a Verona per la presenza della scritta “Romeo+Juliet”.

Potrebbe interessarti anche—>Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, prime parole dopo il GF

Martina, inotre, ha condiviso una foto sotto la quale ha scritto: “Ieri sera alla festa del gf! Festa incredibile con persone fantastiche, un grazie speciale a tutti coloro che hanno lavorato per noi in questi mesi, siete stati fantastici!”. Otre a lasciare il proprio like, Daniele ha anche commentato: “guarda e passa” aggiungendo una coppa. Contemporaneamente, poi, sia Martina che Daniele hanno deciso di accontentare la curiosità dei followers rispondendo ad alcune domande. Tra le tante, Martina ha risposto alla domanda “Sei felce?”. “Scoprilo”, è stata la risposta della Nasoni che ha taggato lo stesso Daniele: sarà stato il bel Dal Moro a fare la fatidica domanda?

Daniele, invece, ha deciso di rispondere ad una domanda precisa che, a detta dei fan, non lascia spazio all’immaginazione e che confermerebbe ciò che sta accadendo tra il veronese e la 21enne ternana. “Preferisci una ragazza con il carattere di Martina oppure una con il carattere di Francesca?“, ha chiesto un fan. La risposta di Daniele è stata: “non serve parlare per dimostrare di avere carattere”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI