Del suo sfratto si era sentito molto parlare qualche mese fa, ma ora Morgan torna ad attaccare Asia Argento proprio a riguardo. Ecco come l’ha attaccata..

La notizia del suo sfratto era rimbalzata su tutti i giornali, fino a raggiungere anche l’interesse di Striscia La Notizia: Marco Castoldi (in arte Morgan) vive da mesi in una condizione economica di disagio, che lo avrebbe portato al lastrico finanziario e anche al pignoramento.

Ora è lui stesso che torna a parlare della situazione. Lo fa ospite di Barbara D’Urso, puntando di nuovo il dito in primis contro lo Stato italiano: “è un provvedimento immorale, bisogna essere vuoti di cervello e di cuore”. E poi parla di casa sua, quella da cui è stato mandato via: “questa non è una casa è un’opera d’arte e lo Stato che fa, mi vuole uccidere?”

Proprio come qualche mese fa, il cantante torna a smentire: la causa di questa situazione non sarebbe di sua responsabilità, ma del suo commercialista, che già da qualche anno a questa parte avrebbe “gestito male la sua situazione finanziaria. Quello stesso anno (il 2015) tutti i compensi che ho preso li ho dovuti versare all’agenzia delle entrate e non ho ancora saldato il debito. Più lavoro e più riesco a ottemperare a questa cosa”.

Morgan contro Asia Argento per la sua situazione economica: ecco le dichiarazioni

Morgan sulla questione non ha freni né peli sulla lingua: l’artista ha deciso infatti di rispondere anche alle critiche dell’ex moglie e madre di sua figlia, Asia Argento.

La figlia d’arte infatti tempo fa era tornato ad attaccarlo, dopo che lui le aveva chiesto aiuto: “Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile!”

Castoldi non ha perso l’occasione per controbattere, sempre durante l’appuntamento da Barbara D’Urso: “Asia è una grande maestra. Una grande insegnante di tossicodipendenza”. Un’affermazione forte, al quale è seguita la spontanea richiesta di fornire indicazioni: “Ah no no è una mia canzone, sto alludendo alla canzone”.

