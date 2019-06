Martina Nasoni e Daniele Dal Moro rompono il silenzio e si lasciano andare alle prime prime dichiarazioni dopo il Grande Fratelllo 2019.

Non si sa cosa accadrà tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, ma le prime ore post Grande Fratello 2019 fanno sognare i fans. Martina e Daniele, infatti, hanno trascorso insieme la prima notte fuori dalla casa di Cinecittà come documenta una storia pubblicata dall’imprenditore veronese su Instagram. Ad oggi, i due stanno continuando a portare avanti la loro conoscenza lasciando al futuro tutte le risposte. Nel frattempo, entrambi, hanno pubblicato il primo post su Instagram portando a casa migliaia di like e commenti.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro ringraziano Barbara D’Urso dopo il Grande Fratello 2019

Senza telecamere, Martina e Daniele sono liberi di conoscersi senza avere alcuna pressione esterna. Durante la finale del Grande Fratello 2019 vinta dalla Nasoni, come documenta un servizio di Studio Aperto da cui sono tratte le immagini che vedete, tra Daniele e Martina è subito emerso il feeling che, durante le prime settimane di permanenza nella casa aveva fatto sognare i fans. Nel servizio, Martina e Daniele sorridono e si abbracciano, incuranti della gente intorno. Sarà l’inizio di una bella conoscenza? Nel frattempo, su Instagram, Daniele ha scritto: “Grazie infinite a tutti voi. Vi auguro il meglio. Non vi dimenticherò. Siete grandi”.

Martina, invece, ha ringraziato Barbara D’Urso per averle permesso di vivere una delle avventure più belle della sua vita: “Grazie di cuore @barbaracarmelitadurso per l’affetto che mi hai sempre dimostrato in questo percorso! È stata un’esperienza incredibile e indimenticabile che retesterà per sempre impressa nella mia mente e nel mio cuore”.

