Erica Piamonte piange in diretta: splendido messaggio dei genitori

Erica Piamonte, settima classificata del Grande Fratello 2019, piange in diretta durante l’incontro con i genitori che conquistano tutti con un messaggio.

Erica Piamonte non è la vincitrice del Grande Fratello 2019, ma in compenso, vince qualcosa di molto più importante: il ritrovato rapporto con i genitori che, dopo avere inviato una lettera, hanno fatto un grande sforzo presentandosi nello studio del reality show condotto da Barbara D’Urso durante la finalissima. In lacrime, Erica ha riabbracciato la mamma e il papà dando inizio ad un nuovo capitolo del loro rapporto.

Erica Piamonte piange durante la finale del Grande Fratello 2019: l’abbraccio con la mamma e il papà

In studio, seduta per commentare il suo percorso nella casa del Grande Fratello 2019, Erica Piamonte riceve la sorpresa più importante ovvero l’ingresso in studio dei genitori. Il padre di Erica comincia a parlare mentre Erica piange:

“Hai detto che non ti sei sentita accettata da noi, volevo dirti che tra essere accettata o condividere delle cose c’è differenza. Noi non abbiamo condiviso delle scelte che hai fatto. Noi continueremo a darti dei consigli. Spero siano giusti perché anche noi possiamo sbagliare. Saremo sempre dalla tua parte e ti sosterremo nelle tue scelte perché sei nostra figlia e ti vogliamo bene”.

La settimana scorsa, Erica aveva potuto riabbracciare la sorella e ricevere una lettera da parte dei genitori che diceva:

“Ciao, Eri. Quante parole non dette, quante frasi lasciate a metà tra noi. Quest’avventura ci ha permesso di apprezzare lati e sfumature che noi non conoscevamo. Il Gf ci ha aperto le porte per fare questo percorso insieme a te. Più parole, meno segreti. Saremo sempre al tuo fianco, ovunque le tue decisioni ti dovessero portare. Ti vogliamo bene, un abbraccio forte, Pippo e Teresa”.

