Andrea Filomena chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Andrea Filomena è un hair stylist (parrucchiere) si 31 anni. Lui è nato il 12 settembre 1988 a Milano, sotto il segno della Vergine. Ha frequentato l’Istituto Filippin, una struttura cattolica in provincia di Treviso, e si è diplomato in informatica. Tuttavia non ha proseguito gli studi e la sua vita ha preso una strada del tutto diversa, si è appassionato al beauty.

Lui è un grande appassionato di viaggi e degli animali, infatti possiede insieme alla sua fidanzata con un Husky di nome Kira. Ha anche una sorella alla quale tiene molto. Andrea ha anche alcuni tatuaggi, ha un bacio sull’inguine, una scritta sotto il braccio destro e una stella sempre sullo stesso braccio.

Nome: Andrea Filomena

Età: 31 anni

Data di nascita: 12 settembre 1988

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Vergine

Titolo di studio: Diplomato

Professione: Hair Stylist

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Andrea Filomena: Instagram

Andrea Filomena non è particolarmente attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 2mila followers e conta solo 80 post, ama condividere foto che riguardano la sua vita lavorativa e la sua vita privata ma anche selfie e video insieme alla sua attuale compagna Jessica Battistello. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui.

Ha un profilo anche Facebook, qui è solito condividere foto di vario genere che possono riguardare la sua vita sentimentale o la sua vita quotidiana. Se volete vedere il suo profilo, lo trovate qui.

Andrea Filomena: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha una bellissima fidanzata che si chiama Jessica Battistello, i due si sono fidanzati nel 2016 ed era prossimi a coronare il loro amore attraverso il sacro vincolo del matrimonio.

Tuttavia hanno deciso di annullare il matrimonio e di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione, lui durante la presentazione per il programma ha affermato: “Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice.” Lei dal canto non sembra essere molto convinta della relazione, ha infatti dichiarato: “Io so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole!”

Andrea Filomena: carriera

Andrea Filomena nella vita lavora come hair styling ma non è tutto infatti è anche proprietario del negozio in cui esercita la sua professione quindi è anche gestore del proprio salone. Va molto fiero del suo lavoro e cerca in ogni modo di pubblicizzarlo e farlo conoscere a più persone.

Nel 2019 decide di partecipare, insieme alla sua compagnia Jessica, a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto e per capire se la loro relazione può evolvere o è giunta ad una situazione di Stallo. Le coppie che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

