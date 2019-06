Jessica Battistello chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Jessica Battistello è un’assicuratrice italiana, è nata il 12 febbraio a Pordenone sotto il segno dell’Acquario. Lei vive a Albano Terme ed molto legata a sua madre tuttavia le due vivono a 12 ore di distanza di aereo, infatti le origini della mamma non sono italiane ma non si sa con certezza di dove sia.

Jessica è molto bella ed ha un fisico da paura infatti ama dedicarsi allo sport e pratica trazioni, squat e tant’altro. Lei ha un cane di nome Kira ed è di razza Siberin Husk.

Nome: Jessica Battistello

Data di nascita: 12 febbraio

Luogo di nascita: Pordenone

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Assicuratrice

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Jessica Battistello: Instagram

Per quanto riguarda i social Jessica Battistello è molto attivo. Il suo profilo Instagram conta 10,7mila followers e solo 184 post, ama condividere foto che riguardano principalmente la sua vita privata e sentimentale tuttavia sono presenti anche anche selfie e video insieme ad amici, parenti ed al suo fidanzato Andrea Filomena. Il suo profilo ufficiale è questo qui.

Lei ha un profilo anche su Facebook purtroppo si tratta di un profilo privato quindi non è possibile vedere cosa condivide e pubblica. Nonostante ciò sono presenti selfie e foto insieme al suo ragazzo. Potete trovare il suo profilo ufficiale qui.

Jessica Battistello: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è fidanzata con Andrea Filomena, i sono fidanzati dal 2016 ed era prossimi a coronare il loro amore attraverso il sacro vincolo del matrimonio. Tuttavia hanno deciso di annullare il matrimonio e di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione, lei infatti durante la presentazione per il programma ha affermato: “Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice.”

Lui al contrario sembra certo di quello che prova ma nutre forti dubbi sui sentimenti della fidanzata: “Io so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole!”

Jessica Battistello: carriera

Jessica Battistello nella vita lavora come consulente cliente presso Alleanza Assicurazioni, nella sede di Via Valeria Fiacco 68 ad Albano Terme. Ama molto il suo lavoro tanto da creare una pagina fan dedicata alla sua figura professionale su Facebook, sono diversi anni che fa questo lavoro.

Nel 2019 decide di partecipare al reality show di Canale 5, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la sua relazione. Le coppi che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

