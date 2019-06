Francesco Monte rompe il silenzio sul nuovo, presunto flirt Maria Jose con cui avrebbe trascorso una notte di passione ad Ibiza: “una caz*ata”.

Francesco Monte rompe il silenzio e racconta tutta la verità sul presunto flirt con la modella Maria Jose con cui avrebbe trascorso una notte di passione ad Ibiza dopo averla conosciuta al matrimonio di un amico. Intercettato al Pitti di Firenze da Tabloit.it, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la verità sulla propria vita privata, nuovamente al centro del gossip dopo la fine della storia con Giulia Salemi.

Francesco Monte: “il flirt con Maria Jose sarebbero una ca**ata”

Non ci sarebbe nessun flirt tra Francesco Monte e al modea Maria Jose. L’ex tronista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, ai microfoni di Tabloit.it, ha definito i rumors “ca**ate”. “Una caz…ta come tutte le altre. Basta così”, sono state le poche dichiarazioni rilasciate da Monte a Tabloit.it. Dopo aver detto addio a Giulia Salemi, insomma, Monte sarebbe ufficialmente single e, per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di lanciarsi in una nuova storia d’amore.

Nelle scorse ore, sui social, Monte si era inoltre lasciato andare ad un duro sfogo di fronte alle critiche e ai messaggi negativi che sta ricevendo per aver deciso di chiudere la storia con Giulia Salemi. “Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!”, ha sbottato.

