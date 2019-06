Massimo Colantoni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Massimo Colantoni è un libero professionista di 29 anni. Lui è nato 14 Novembre 1990 a Roma, sotto il segno dello Scorpione. Sulla sua vita privata non si sa molto a riguardo la sua famiglia tuttavia sappiamo che ha una sorella che si chiama Valeria.

Dopo aver conseguito la licenza media ha proseguito gli studi presso l’IPSSAR Pellegrino Artusi che dovrebbe essere una scuola alberghiera. Lui è un accanito tifoso calcistico e la sua squadra del cuore è la Lazio, per quanto riguarda l’aspetto polito il 28enne ci tiene a specificare il suo orientamento politico indicato come “destra”. Inoltre ha un cane di circa tre anni di nome Xena e gli piace molto la musica Raggetton.

Massimo Colantoni non è particolarmente attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 500 followers e conta solo 287 post, è solito condividere foto che riguardano la sua vita privata e sentimentale, sono presenti anche selfie e video che riguardano la vita di tutti i giorni. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui.

Il 28enne ha anche un profilo Facebook, qui è solito condividere foto di vario genere che possono riguardare la sua vita sentimentale o la sua carriera lavorativa. Se volete vedere il suo profilo lo potete trovate qui.

Massimo Colantoni: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Massimo Colantoni sappiamo che ha una relazione con Ilaria Teolis. I due stanno insieme d 3 anni e da qualche tempo convivono, tuttavia a detta sua la vita insieme non è il massimo.

Nel video di presentazione rilasciato per Temptation Island Massimo ha dichiarato: “Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!”. La fidanzata invece ha affermato: “In alcune cose lo vedo ancora infantile, vorrei capire se è pronto a fare una famiglia”.

Massimo Colantoni: carriera

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa sappiamo che Massiamo Colantoni ha lavorato come agente immobiliare presso i franchising Tecnocasa e Tecnorete nella zona di Roma chiamata Nuovo Salario.

In seguito ha aperto il suo negozio di abbigliamento per uomo e donna chiamato Wild Shop in zona “Via Tiburtina” all’altezza di Casal Bruciato. Massimo punta molto sulla sua nuova attività e spesso pubblicizza il negozio sui profili social.

Nel 2019 insieme alla sua fidanzata decide di partecipare a Temptation Island insieme alla sua fidanzata per mettere alla prova la loro lunga storia d’amore. Oltre loro sue le coppie che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

