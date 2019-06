Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte stanno insieme? I due si concedono un bacio sui socia durante i soggiorno a Cesenatico, video.

Cosa sta succedendo tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte? Dopo aver legato nella casa del Grande Fratello 2019 trascorrendo molto tempo insieme, tra i due è scoppiata la passione come sta accadendo tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro diventati inseparabili? A far scoppiare il gossip è un video pubblicato dal fratello di Luca Onestini in cui i due si divertono sui passi di una coreografia scambiandosi poi un bacio che è stato commentato sia da Luca che da Ivana Mrazova. Erica, durante la diretta in cui ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a chiudere con Gaetano Arena ha riveato che racconterà cosa sta accadendo con Gianmarco in una successiva diretta. Sui social, i due continuano a mostrarsi sempre più complici mentre si gustano un delizioso crescione romagnolo. Stara nascendo l’amore?