David Scarantino chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

David Scarantino è un’imprenditore di 41 anni. Lui è nato nel 1977 a Genova, è alto 180 centimetri e pesa circa 74 kg circa. È un grande appassionato di sport e di palestra non a caso ci tiene molto alla sua forma fisica ed a seguire una dieta salutare.

In diverse occasioni ha ammesso di avere il desiderio di crearsi una famiglia e di essere un grande appassionato di natura e di viaggi. Il 41enne è principalmente conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel trono Over.

Nome: David Scarantino

Età: 41 anni

Data di nascita: 1977

Luogo di nascita: Genova

Professione: Imprenditore

Altezza: 180 cm

Peso: 74 kg

Account social: Instagram

David Scarantino: Instagram

Sui social David Scarantino non è molto attivo. Il suo profilo Instagram è seguito da 13,1mila persone e conta solo 52 post, ama condividere selfie ma anche foto insieme ai suoi bellissimi cani.

Tuttavia queste foto non sono visibili a tutti poiché l’uomo ha deciso di rendere privato il suo account personale: se volete seguirlo il suo profilo ufficiale è questo qui.

David Scarantino: vita privata

David Scarantino durante la sua partecipazione al trono Over di Uomini e Donne ha scaturito l’attenzione di numerose dame come Gemma Galgani. Tuttavia David ha intrapreso una conoscenza con Pamela Barretta pero dopo alcune settimane di frequentazione i due hanno interrotto la loro conoscenza.

Solo successivamente, sempre durante il dating show di Canale 5, ha iniziato una relazione con Cristina Incorvaia. Pur essendo molto innamorati, tra i due ci sono ancora dei problemi ed ha rivelarlo è stato proprio lui durante il video di presentazione per Temptation Island: “Io sono innamorato di Cristina, ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo”.

Lei invece ha ammesso: “La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta”

David Scarantino: carriera

David Scarantino appare per la prima volta in televisione durante il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nelle vesti di uno dei cavalieri del parterre maschile. Oggi lavora come imprenditore, nello specifico gestisce una società che si occupa di compravendita di attività commerciali.

Nel 2019 decide di partecipare, insieme alla sua compagnia Cristina, a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto e per capire se la loro relazione può evolvere o è giunta ad una situazione di Stallo. Oltre lei e il suo compagno gli altri protagonisti di questa edizione saranno: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

