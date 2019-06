Barbara d’Urso si prende una pausa durante l’estate ritornerà a settembre con tutti i suoi programmi. Tutto in un video

Mercoledì è andata in onda l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso e tra poco tutti i suoi programmi andranno in pausa per il periodo estivo. La regina di Cologno Monzese è stata la protagonista di ben cinque show in soli sei mesi (La Dottoressa Giò, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso) ottenendo ascolti da record.

Barbara d’Urso durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Circo Massimo ha dichiarato: “Da settembre? Riparto con tutte e quattro le trasmissioni, non cambierà niente, a meno che non me ne chiedano una quinta! Sono talmente aziendalista, un soldato, che se fosse stato fondamentale per Publitalia l’avrei fatto (proseguire con Live, ndr), ma vorrei fermarmi e soprattutto disintossicare i telespettatori dalla d’Urso, dalla voce della d’Urso e dalla faccia della d’Urso. Ne parlo in terza persona perché anche per me a volte lei è un mostro”.

