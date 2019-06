Gaetano Arena asfalta Gianmarco Onestini sui social: “sei un cog*ione”. E sulla storia con Erica Piamonte parla di mossa…

Gaetano Arena sbotta su Instagram e prima replica ad Erica Piamonte che ha dichiarato di aver chiuso definitivamente con lui e poi ha sbottato contro Gianmarco Onestini anche se ha preferito non fare nomi. Il riferimento, però, è stato chiaro dal momento che, citando Gianluca Vacchi, ha fatto riferimento al video che Gianmarco ed Erica hanno girato insieme in cui prima danno vita ad una divertente coreografia e poi si scambiano un bacio che ha fatto pensare anche all’inizio di un flirt.

Gaetano Arena contro Erica Piamonte e Gianmarco Onestini: sfogo su Instagram

Nell’utima settimana di permanenza nella casa de Grande Fratello di Gaetano Arena sembrava che con Erica Piamonte ci fosse qualcosa di importante, ma tornati alla vita reale, qualcosa si è rotto ed Erica ha deciso di percorrere una strada diversa da quella di Gaetano che, dopo aver visto le storie pubblicate dalla Piamonte e da Gianmarco Onestini, ha deciso di replicare. Erica e Gianmarco che, all’interno della casa, avevano instaurato un bel legame d’amicizia, si sono concessi un soggiorno a Cesenatico scatenando anche l’entusiasmo dei fans che sperano che tra i due nasca qualcosa. Gaetano, così, di fronte a quello che sta avvenendo, ha deciso di dire a sua.

“Sulla questione Erica mi ero già espresso! Quando vi avevo parlato dei fiumi avevo detto che se qualcosa non fa per me, con me non c’è futuro, quindi nella diretta di Erica non è stato detto niente di nuovo. Lei dice che non ci siamo frequentati, ma tutta Italia ha visto come eravamo, lei mi ha detto cose importanti e quando sono uscito ha fatto due coglio*i a tutti parlando di me. Adesso esce e fa la storiella con uno con cui in Casa non c’hai mai avuto nulla? E’ palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni, e tutto questo per me è aberrante. Lei non ha voluto nessun chiarimento con me nonostante la possibilità. E parlando della persona di cui non faccio il nome dico solo che sei un coglio*e ipocrita, di Gianluca Vacchi ce n’è uno solo! Fatti una personalità“, sono state le parole di Gaetano.

