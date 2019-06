Martina Nasoni, gesto d’amore per Daniele Dal Moro contro le critiche

Martina Nasoni rompe il silenzio e difende pubblicamente Daniele Dal Moro con cui la frequentazione sta diventando intensa da tutte le critiche.

Martina Nasoni rompe il silenzio e sbotta sui social per difendere Daniele Dal Moro e il loro rapporto. Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello 2019, Martina e Daniele sono diventati praticamente inseparabili. Eppure c’è ancora chi non crede ai sentimenti del bell’imprenditore veronese, finito nuovamente nel mirino degli haters per aver postato un ironico video in cui era taggata Erica Piamonte. Stanca di leggere cattiverie su Daniele, Martina ha deciso di difenderlo sui social.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Martina Nasoni difende Daniele Dal Moro dalle critiche: “è un ragazzo da ammirare”

Dopo Daniele Dal Moro che aveva difeso Martina, adesso tocca alla Nasoni scendere in campo per difendere il proprio uomo. Che tra i due stia nascendo qualcosa d’importante è ormai evidente, ma nonostante le prove di convivenza che stanno facendo a Verona, c’è ancora chi punta il dito contro Daniele, accusandolo di prendere in giro Martina. Ieri, così, un commento ha scatenato prima la rabbia di Daniele e poi la reazione di Martina che, per la prima volta, ha deciso di dire la sua sull’argomento.

Potrebbe interessarti anche—>Daniele Dal Moro e Martina Nasoni scatenano i fan: bacio e…

Dopo aver pubblicato un video in cui condiva l’insalata taggando Erica Piamonte con cui, nella casa del Grande Fratello 2019 aveva avuto una discussione sull’argomento, Daniele è stato accusato di giocare con Martina e di preferire Erica. Il commento incriminato è stato prima postato da Dal Moro che ha aggiunto la didascalia “povera Italia” e poi da Martina che ha anche scritto parole importanti per il suo Daniele. “Certe cose neanche per scherzo… Daniele è un ragazzo da ammirare, una persona sincera consapevole delle sue azioni e io so esattamente cosa sto facendo e con chi sto decidendo di passare il mio tempo! Questi commenti li trovo assolutamente inutili e inappropriati anche per quanto riguarda Erica e Gianmarco che non reputo essere persone false, sono molto felice per loro”, ha fatto sapere la Nasoni.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI