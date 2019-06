Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si nascondono più dopo il GF: bacio in pubblico e prove di convivenza a Verona a casa di lui.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno aspettato la fine del Grande Fratello 2019 per viversi a 360 gradi. Spente le telecamere, infatti, i due gieffini sono diventati praticamente inseparabili al punto che Martina, da sabato scorso è a Verona, a casa di lui come documentano foto e video che i due stanno pubblicando su Instagram. Felici, sereni e sempre più complici come hanno dimostrato durante la prima diretta di coppia, Martina e Daniele continuano a dichiarare di non essere fidanzati, ma la sensazione è che tra i due stia nascendo qualcosa di molto profondo.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: primo bacio in pubblico e soggiorno a Verona

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non hanno aspettato molto per scambiarsi il primo bacio in pubblico che, come mostra il settimanale Di Più Tv è arrivato la sera stessa della finale. Se nella casa non si sentiva lbero di esprimere i propri sentimenti per Martina, senza telecamere, Daniele sta dimostrando di provare un fortissimo interesse per la Nasoni. Diversamente da quello che pensavano gli altri concorrenti, i due stanno davvero bene insieme e fanno fatica a stare lontano. Ieri sera, poi, hanno regalato ai fans anche una diretta di coppia dove, pur non ammettendo di stare insieme, si sono traditi scatenando l’entusiasmo dei fans.

Durante la diretta, oltre a mostrarsi bellissimi, sorridenti e sereni, a chi ha chiesto se stiano ufficialmente insieme, in coro hanno risposto: “per il momento stiamo insieme”, alludendo ironicamente al fatto di trovarsi a Verona, a casa di Daniele. I fans, poi, hanno chiesto se abbiano già progetti per le vacanze e qui, Martina, si è tradita rispondendo con il plurale: “ancora non lo sappiamo”, ha risposto per poi correggersi parlado per se stessa. Manca, dunque, poco per la prima foto di coppia ufficiale?

