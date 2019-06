Daniele Dal Moro sta sorprendendo tutti i fans del Grande Fratello: spente le teecamere, è sempre più vicino a Martina Nasoni. Ecco cosa ha fatto.

Se non è ancora amore poco ci manca. Daniele Dal Moro e Martina Nasoni stanno sorprendendo tutti i fans del Grande Fratello 2019 che, dopo aver visto l’evoluzione del loro rapporto nella casa, erano convinti che i due si sarebbero persi di vista. E, invece, non solo hanno trascorso insieme la prima settimana dopo il GF, ma si stanno conoscendo e frequentando come avevano promesso all’interno della casa. Daniele, infatti, sta mantenendo tutte le promesse e, dopo aver ribadito più volte che avrebbe conosciuto davvero Martina fuori dalla casa, sta spiazzando con gesti importanti.

Daniele Dal Moro: dolce e premuroso con Martina durante un weelend a Verona

Sia Daniele Dal Moro che Martina Nasoni, durante una diretta su Instagram, hanno ammesso di non essere fidanzati ma che si stanno conoscendo. “Abbiamo tante cose da dirci“, ha dichiarato il bell’imprenditore veronese mentre Martina, oltre ad aver difeso Daniele da chi lo accusa di essersi avvicinato a lei solo dopo la sua vittoria, ha aggiunto che non sa quanto tempo si fermerà a Verona e che, sicuramente, nelle prossime settimane, sarà Daniele a scendere a Terni. Tra i due, dunque, sembra esserci qualcosa di molto più profondo della semplice amicizia e lo dimostrano anche i gesti di Daniele nei confronti di Martina.

Dopo aver sbottato contro chi mette in dubbio il suo interesse per Martina, Daniele Dal Moro ha portato la Nasoni a casa sua. La 21enne ternana ha infatti trascorso tutto il weekend a Verona, nella casa di Daniele, come documentano una serie di storie. I due stanno così condividendo la quotidianità. Dopo aver cenato insieme ad un amico di Daniele, i due hanno trascorso una domenica tranquilla. Come due piccioncini, si sono prima concessi un pranzetto leggero a casa e poi un pomeriggio di shopping come documentano le foto con i fans. Daniele, poi, ha deciso di viziare la sua Martina con un vassoio di dolci come potete vedere dalla foto qui in alto. Tutto, dunque, sembra procedere per il verso giusto e i fans, felici, non intendono assillare i due chiedendo foto e dichiarazioni ufficiali.

