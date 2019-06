Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: weekend romantico a Verona dopo il Grande Fratello? Le prove che arrivano dai social non lasciano dubbi.

Weekend romantico a Verona per Daniele Dal Moro e Martina Nasoni? Gli indizi che arrivano dai social cancellano ogni dubbio: la vincitrice del Grande Fratello 2019 ha raggiunto il bell’imprenditore veronese nella sua città. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le storie che entrambi hanno pubblicato su Instagram aimentano e speranze dei fans che sognano di verdi felici e innamorati.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni inseparabili dopo il Grande Fratello 2019: weekend a Verona

Usciti dalla casa del Grande Fratello 2019, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono sempre più vicini. Dopo aver partecipato alla festa del reality dove si sono mostrati molto affiatati, Martina e Daniele hanno trascorso separati solo poche ore. Sabato mattina, infatti, Martina è partita per Milano dove, dopo essersi rifatta i look, avrebbe raggiunto Daniele a Verona dove l’imprenditore si è mostrato in alcune storie. La certezza ancora non c’è ma gli indizi che confermano la probabilità che i due si siano concessi un weekend insieme a Verona sono davvero tanti.

Sia Martina che Daniele, infatti, hanno prima pubblicato una storia in cui erano in auto e successivamente hanno mostrato la cena che si sono concessi. Se Daniele ha mostrato una serie di bistecche crude, Martina ha condiviso le stesse bistecche ma cotte. Solo una casualità? Difficile crederlo. Come se non bastasse, venerdì sera, Daniele ha pubblicato una storia in cui, in piena notte, passeggia nei pressi della casa di Giulietta. Il tutto accompagnato da un cuore rosso. Per i fans, quella del Dal Moro era una vera e propria dedica. Tra Martina e Daniele, dunque, la conoscenza continua? A quanto pare sì e i fans, ora, sognano di avere il primo selfie di coppia. Arriverà?

