Un braccio intorno al collo, un tatuaggio, e quella foto fatta senza pensarci troppo.. La De Lellis e Iannone svelano ora una prova sulla loro relazione

Una relazione per ora “segreta”, senza alcuna ufficialità o dichiarazione da parte di entrambi: questa è la situazione che fino ad ora ha riguardato Giulia De Lellis (dopo una brusca rottura che ha fatto soffrire molto il suo ex Andrea Damante) e il motociclista Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen.

Eppure qualche segnale c’era già stato: i due erano comparsi abbracciati qualche giorno fa proprio in una Instagram story di lui, a cui però non era seguita nessuna conferma. A smuovere le acque era stato poi anche lo stesso Damante, che qualche giorno fa ha rilasciato un intervista.

“Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato. Non ho colpe”, aveva dichiarato. E poi anche, più nello specifico: “prima del Mugello stava con me”.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie della categoria gossip, CLICCA QUI!

De Lellis e Iannone, arriva la prova inconfondibile: ecco cosa svela un Instagram story

L’ultima prova (ormai la più inconfondibile tra tutte), è di poche ore fa ed è stata la stessa Giulia a svelarla con molta semplicità. Anche se mancano le ufficialità infatti, una foto postata tra le sue Instagram stories sembra ormai non lasciare più alcun dubbio.

Proprio poco prima della sua partenza per la Sardegna infatti, la De Lellis ha fatto trasparire un momento di “intimità”, in cui è a riposo e si intravede un braccio maschile e tatuato che cinge il suo collo.

Ovviamente né i suoi fan né i più affezionati del gossip si sono lasciati sfuggire questo dettaglio, andando a ricercarlo nelle foto e nelle caratteristiche del possibile sospettato. E infatti così è: il tatuaggio che si intravede in foto sembra proprio essere la sfinge che Andrea Iannone ha sul braccio.

Il segreto sembra quindi ormai svelato. Arriveranno, finalmente, delle ufficialità? Non ci resta che stare a vedere..

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: la conferma arriva da Parpiglia. FOTO

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono fidanzati? Scoppia la passione

Andrea Damante: Sto soffrendo per Giulia. VIDEO