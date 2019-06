Uomini e Donne, Angela Nasti e Luca Daffrè stanno insieme dopo la fine della storia tra l’ex tronista e Alessio Campoli? Para l’ex tronista.

Angela Nasti e Luca Daffrè stanno insieme? Dopo aver chiuso la storia con Alessio Campoli, l’ex tronista napoletana è tornata dall’ex corteggiatore che non ha scelto al termine della sua avventura sul trono di Uomini e Donne? Il nome di Angela Nasti continua ad essere protagonista del gossip e dopo la segnalazione sulla presenza di un nuovo ragazzo nella sua vita, spunta nuovamente il nome di Luca Daffrè.

Angela Nasti ancora interessata a Luca Daffrè? Parla Lorenzo Riccardi

Durante il proprio percorso sul trono classico di Uomini e Donne, Angela Nasti non ha mai negato il proprio interesse per Luca Daffrè al punto da essere stata lei a chiedere alla redazione di contattarlo e farlo arrivare in trasmissione. Tra i due, nonostante i dubbi iniziali, era nato un bel rapporto e molti fans del programma di Maria De Filippi erano convinti che sarebbe stato Luca la scelta di Angela. Così, però, non è stato anche se la decisione di scegliere Alessio Campoli non si è dimostrata vincente. Oggi che Angela è tornata single, c’è chi è pronto a scommettere su un ritorno di fiamma tra i due.

Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, la storia tra Angela e Alessio Campoli sarebbe finita perchè lei avrebbe voluto scegliere Luca Daffrè. “Cosa ne penso di Angela e Alessio? Questa domanda la fate a tutti, ma nessuno vi dice realmente quello che pensa. Io invece dico sempre quello che penso e credo che in realtà Angela Nasti voleva Luca Daffrè, tutto qui. Quindi penso che lei voleva Luca e per il contesto e anche perché è giovane, si è fatta influenzare, tutto qui”, ha dichiarato Riccardi.

