Alessio Campoli rompe il sienzio dopo l’addio ad Angela Nast, arrivato dopo dieci giorni di storia: “ci chiamavano la coppia muta…”.

Dopo le dichiarazioni di Angela Nasti che ha ufficializzato la fine della storia con Alessio Campoli, tocca all’ex corteggiatore di Uomini e Donne fornire la propria versione dei fatti. Dopo essere rimasto in silenzio per una settimana, Alessio si è lasciato andare ad un lungo sfogo spiegando cos’è successo con Angela.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Alessio Campoli, sfogo social dopo la rottura con Angela Nasti: “Sono stato in silenzio per una settimana….”

Sembrava una storia destinata a rendere felici entrambi e, invece, pochi giorni dopo la fatidica scelta nello studio di Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono detti addio. “Sono stato in silenzio per una settimana. Prima di dire la mia ho voluto metabolizzare il tutto e capire quello che pensava il cuore. Ci chiamavano la coppia muta che vuole fare business… ma se avessimo avuto una strategia questa sarebbe stata la meno indicata. Io però volevo difendere quello che ha detto il mio cuore da quando sono entrato nel programma alla settimana passata con lei fuori”, ha detto Alessio.



Potrebbe interessarti anche—>Angela Nasti come Sara Affi Fella? L’ex tronista sbotta

“Preciso che io non ho mai perso la mia spontaneità, semplicemente di riflesso allo stato d’animo dell’altra persona, ci siamo spenti l’uno con l’altro arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno. – ha scritto Alessio Campoli – Soprattutto, Angela non voleva far soffrire nessuno e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati davanti al problema. Preciso che io non ho mai perso la mia spontaneità, semplicemente di riflesso allo stato d’animo dell’altra persona, ci siamo spenti l’uno con l’altro arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno. – ha scritto Alessio Campoli – Soprattutto, Angela non voleva far soffrire nessuno e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati davanti al problema”.

Alessio, poi, ha difeso Angela Nasti spiegando di volerle bene nonostante tutto: “La mia coscienza è pulita e soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato quindi non vi aspettate queste cose da me. – ha continuato Alessio Campoli – Voglio tanto bene ad Angela perché per me è una persona importante e lo sarà sempre. Siete liberi di fare quello che volete, ma se non ho buttato fango io sopra nessuno, non penso sia giusto che lo facciate voi senza cognizione di causa. Ve lo dico con il cuore”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI