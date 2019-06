Marco Carta: impugnata mancata convalida arresto – Video

Marco Carta è stato arrestato il passato 31 maggio e ora è stato presentato il ricorso alla procura di Milano. Tutto in un video

Marco Carta è stato arrestato lo scorso 31 maggio dalla Polizia Locale, in seguito al furto alla rinascente di 6 magliette per il valore di 1200 euro, e adesso è stato presentato il ricorso della Procura di Milano contro la mancata convalida dell’arresto da parte del giudice Stefano Caramellino.

Solo un giorno fa Marco Carta ha affermato“Non vedo l’ora che arrivi settembre per poter affrontare finalmente tutta la questione e poter urlare al mondo ancora di più la mia innocenza . Quando si è diffusa la notizia in un primo momento c’è stato un panico generale, ma immediatamente dopo la decisione del giudice tutti si sono calmati.”

