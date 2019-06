Angela Nasti e Alessio Campoli svelano finalmente tutta la verità ai fans di Uomini e Donne: “ecco perchè è finita tra noi”.

Angela Nasti e Alessio Campoli vuotano il sacco raccontando ai microfoni di Uomini e Donne Magazine i motivi che li hanno spinti a chiudere la storia dopo dieci giorni dalla scelta avvenuta nello studio del programma di Maria De Filippi. Dopo un lungo corteggiamento e una scelta che aveva emozionato tutti, tra Angela e Alessio sembravano esserci tutte le condizioni per una bella storia d’amore e, invece, dopo appena dieci giorni, le loro strade si sono separate. Perché? A raccontare tutti sono i diretti interessati.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Angela Nasti e Alessio Campoli, perchè si sono lasciati: “l’abbiamo deciso entrambi”

“Da parte mia c’erano i presupposti, ma quando che ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto“, ha raccontato Alessio ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

L’ex corteggiatore, poi, ha spiegato cos’è successo quando Angela è tornata da Ibiza: “Angela ha manifestato di vedermi strano, di non riconoscere in me la stessa persona che aveva visto all’interno del programma, di non riuscire ad immaginarmi nella sua vita. Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe. Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso […] Ho cercato io il confronto, le ho detto che se le cose stavano così non aveva senso continuare, e lei ha risposto che di aver riflettuto e di star vivendo un momento difficile, e non solo per me“.

Potrebbe interessarti anche—>Alessio Campoli dopo l’addio ad Angela Nasti: “ora parlo io”

Dopo aver sbottato su Instagram, Angela Nasti ha invece dichiarato: “La decisione di lasciarci è stata presa da entrambi. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa, a quel punto gli ho confessato quello che sentivo. Non voglio dare colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona passionale e schietta che mi aveva colpito. I miei stessi amici, e la mia famiglia, lo hanno notato“.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI