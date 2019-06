Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati: l’ex tronista di Uomini e Donne rompe i silenzio e sui social spiega i motivi della rottura.

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Poche settimane dopo la fatidica scelta nello studio di Uomini e Donne che sembrava essere l’inizio di una vera favola d’amore, l’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono detti addio. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa Angela che, dopo giorni di rumors e domande da parte dei fans, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità.

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati: l’ex tronista di Uomini e Donne svela i motivi

Subito dopo la scelta, Angela Nasti era partita per Ibiza insieme alle amiche lasciando a casa Alessio Campoli. Una decisione che aveva già scatenato rumors su una presunta crisi tra i due, poi smentita sui socia da Alessio. Negli ultimi giorni, però, i sospetti dei fans sono aumentati e, così, Angela ha deciso di rompere il silenzio e raccontare alle persone che l’hanno seguita durante il percorso sul trono tutta la verità. Attraverso una serie di Instagram Stories, la Nasti ha così spiegato i motivi che hanno portato lei e Alessio a decidere, di comune accordo, di rompere la storia.

“Ho scelto una persona con il cuore, non ero innamorata ma questo lo sapeva anche lui e lo sapevano anche le persone che lavorano nel programma. Io sono sempre rimasta quello che voi avete visto nel programma. […] Proprio per questo, però, io non ho riscontrato la stessa spontaneità che Alessio aveva all’interno del programma. Alcuni aspetti che comunque mi avevano colpito sono svaniti e voi non potete farmene una colpa. Io non so fingere, non lo so fare e perché a vent’anni devo fingere di stare bene? Non me la sentivo, non me la sentivo ancora di condividere con quella persona determinate cose perchè non ero sicura e non me la sentivo. Avrei fatto sicuramente contenti voi, anzi, sarebbe stato anche più conveniente continuare questa storia e fingere che andasse tutto bene. Lì sarei stata falsa e avrei fatto business. […] Per me è un polverone fine a sè stesso perchè ogni ragazza ha il diritto di interrompere una conoscenza se questa non va più bene e questo diritto vale anche per me. Non è perchè questa conoscenza è nata davanti a voi allora io non posso prendere delle decisioni. Io ringrazio il programma e lo farò sempre perchè mi ha fatto crescere. Loro mi conoscono, sanno che non sono un’attrice”, ha fatto sapere la Nasti attraverso il proprio profio Instagram.

