Angela Nasti ha un nuovo fidanzato dopo la fine della relazione con Alessio Campoli? L’ex corteggiatore Amedeo Venza lancia il gossip.

Angela Nasti ha un nuovo fidanzato dopo l’addio ad Alessio Campoli scelto alla fine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne? A lanciare il clamoroso scoop è l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, Amedeo Venza che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, lancia il gossip sull’ex tronista napoletana svelando anche il nome del ragazzo con cui la Nasti sarebbe stata beccata.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Angela Nasti, la rivelazione di Amedeo Venza: “Il motivo della pausa di riflessione si chiama Guido!”

La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, arrivata dieci giorni dopo la scelta a Uomini e Donne e che l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno spiegato rivelando di averla voluta entrambi ha gettato ombre sulla Nasti al punto che, qualcuno, l’ha definita la nuova Sara Affi Fella. A gettare un’altra ombra su Angela Nasti è Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne secondo il quale dietro la pausa di riflessione voluta dall’ex tronista napoletana ci sarebbe un ragazzo con cui sarebbe stata beccata a Capri.

Potrebbe interessarti anche—>Alessio Campoli dopo l’addio ad Angela Nasti: “ora parlo io”

“La pausa di riflessione di Angela Nasti si chiama Guido! Avvistati nell’incantevole scenario di Capri!”, ha fatto sapere Amedeo Venza attraverso una Instagram Story. Il portale Isa e Chia, inoltre, ha pubblicato la segnalazione di una sua utente che, precedentemente, aveva segnalato la presenza di un ragazzo di nome Guido accanto ad Angela.

“Ciao ragazze! Il weekend scorso ero a Capri e ho potuto constatare quello che da diversi giorni viene detto in giro a Napoli. Angela Nasti frequenta da settimane Guido, un noto armatore napoletano. Lei era anche sulla sua barca questo weekend e alla luce del sole hanno cercato di mascherare la loro relazione: non hanno mai accennato a gesti di affetto e anche a cena la sera si sono seduti lontani per non destare sospetti. Dopo però sono stati visti baciarsi e abbracciarsi ripetutamente. Vi allego le foto che stanno girando in rete. Buon lavoro!”, si legge su Isa e Chia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI