Quali outfit estivi sfoggerai in questo 2019? Che siano look per una serata elegante o per una giornata in ufficio, o che tu abbia i primi cenni di pancia della gravidanza le alternative sono servite.

Il caldo oramai dilaga e possiamo dirlo ufficialmente: l’estate è arrivata!

Con cambio di stagione probabilmente già fatto non resta che scoprire come sfruttare al meglio ciò che il nostro armadio ha da offrire e, magari, quali aggiunte potrebbero servire per completare dei perfetti outfit estivi.

Iniziamo allora il nostro viaggio nel mondo della moda estiva, scoprendo le ultime tendenze e alcuni consigli ever green.

Outfit estivi 2019

Se non sei una donna che ama apparire questa forse non è la tua estate. La moda sembra aver deciso di farci essere protagoniste di questa estate e così largo a fantasie e colori più che appariscenti.

Contente saranno ad esempio le amanti dell’animalier che rimane anche per questa estate 2019 sulla cresta dell’onda, spesso addirittura in versione totali-look.

In generale, lo stile streetwear di questa estate guarda alla moda e ai vestiti anni 90, mentre quando si tratta di outfit da sera dell’estate il 2019 punta tutto sugli anni 2000, con tessuti e colori decisamente optical.

Un tocco romantico comunque non può mai mancare e per questa estate è senza dubbio incarnato dal plissé, perfetto sia su gonne che su abiti.

Come accessori a farla da padrone saranno le cinture, perfette per movimentare un look e giocare con i volumi, ma anche i cappelli di paglia, simbolo incrollabile del mare e, dunque, dell’estate.

Se poi non volete rinunciare a un tocco veramente estroso potete affidarvi ai pantaloni da ciclista, la vera ossessione dei desingers. Certo, non un passe-partout per tutte le taglie, ma senza dubbio un tocco che garantisce una buona dose di creatività.

E per colori e fantasie? Abbiamo già parlato dell’animalier a cui aggiungiamo l’immancabile bianco, sempre perfetto per esaltare l’abbronzatura, il passionale rosso e le fantasie floreali, a quanto pare sempre pronte a dire la loro, insieme ai pois, perfetti per un tocco vintage.

Già il vintage. non dimentichiamo che un sano richiamo agli anni ’50 e ’70 sembra esser oramai irrinunciabile: largo a gonne a ruota ed effetto uncinetto.

Infine non dimenticate il dettaglio che fa la differenza: spalle rigorosamente scoperte!

Outfit estivi ufficio

Coniugare freschezza, praticità e un cipiglio adeguatamente formale non è cosa semplice. Per farlo sarà bene allora avere alcuni punti fermi da cui partire.

Innanzi tutto osare non è vietato. A meno che non abbiate un dress code rigido da seguire potrete infatti optare anche per colori più freschi, fantasie variegate o anche tinte forti, a patto però di mantenere tagli e tessuti di una certa qualità.

Via libera dunque a tutte le sfumature pastello, sempre eleganti e molto femminile, ma anche al floreale o ai pois tanto di moda. Meglio invece evitare l’animalier, a meno di non limitarlo a qualche piccolo accessorio magari su un look tinta unita.

Per non sbagliare ed evitare abbinamenti complessi si potrà puntare su un bell’abito, badando al fatto che non sia troppo corto e che non proponga scollature eccessive. Il classico tubino andrà ovviamente benissimo ma non dimentichiamo gli chemisier, gli abiti a camicia più cool e fashion della primavera/estate.

Se preferite spezzare invece sappiate che una camicia sarà sempre l’ideale per il sopra. Sceglietela morbida, con un tessuto fresco e possibilmente in tonalità sobrie come l’azzurro o l’intramontabile bianco.

Sotto andrà benissimo una gonna a ruota, tocco vintage anni ’50 che sta spopolando, a patto di mantenere le giuste lunghezze o un bel pantalone. Per quest’ultimo un modello largo, a palazzo ad esempio, sarà certo più pratico ma se c’è un bel fisico da mettere in mostra anche un taglio skinny andrà benissimo, a patto di riequilibrarlo con volumi più abbondanti per la parte superiore.

Outfit estivi eleganti da sera

Per gli outfit da sere questa estate 2019 ci riporta dirette verso i fasti dei primi anni 2000, quelli in cui con un minidress luccicante, dal metallizato alle paillettes, ci sentivamo subito delle star.

Si punta dunque sulla luce, tanta luce, da sfruttare sia per abiti corti che per quelli più lunghi.

Se poi volete un tocco romantico affidatevi allo chiffon, un tessuto leggere che con la brezza serale ci farà subito sognare. Sul lungo darà senza dubbio il suo meglio.

Se poi volete un tocco un po’ più formale non sottovalutate il potere delle tue. Già proprio loro, le jumpsuit che da tempo oramai pennellano la silhouette come nessun altro vestito lungo fasciante possa fare.

Outfit estivi ragazza

In questa estate 2019 le più giovani non avranno che l’imbarazzo della scelta per i propri look di tutti i giorni.

Primo passepartout sono i vestiti. A seconda degli accessori che vi uniremo saranno infatti perfetti per il giorno, per un aperitivo o per una serata importante. Che ne dite ad esempio di un paio di sneakers sotto un vestito lungo? L’effetto sarà subito casual ma molto glamour e basterà poi cambiare le tue sneakers con un paio di stivali o stivaletti per essere pronte per l’happy hour.

Se invece si preferisse uno stile un po’ più classico ecco i jeans sono una vera e propria garanzia. Con una blusa o una camicia sono subito più formali, mentre con un crop top o una canottiera sono il jolly per una giornata più dinamica.

Per il sopra poi il top sono ancora una vota loro, i body. Aderenti, semplici o lavorati, sono l’ideale sotto jeans e pantaloni a vita alta. Se poi volete esser un po’ più estrose potrete sostituirli con i vostri costumi interi, altro must della stagione che da il suo meglio in spiaggia ma non solo.

Se invece preferite un sopra più morbido ricordatevi che la chiave di volta per esser veramente fashion sarà lo scollo alla Bardot, quello che lascia le spalle scoperte come voleva la moda anni ’70.

Infine, per un tocco di sensualità ci sarà lui e solo lui: il pizzo! Sulle canottiere, sulle minigonne e chi più ne ha più ne metta: il romanticismo sarà garantito!

Outfit estivi in gravidanza

Quando il pancione inizia a farsi vedere e il caldo a farsi sentire il consiglio è di puntare sulla semplicità. Meglio evitare troppi strati, tagli complessi e abiti pretenziosi: a dare un tocco in più al look ci penseranno gli accessori, capaci di impreziosire e rendere unico veramente ogni outfit.

Un must have del guardaroba premaman è senza dubbio la cara vecchia salopette, un capo comodo e confortevole, incarnazione per eccellenza della praticità. Una bella maglietta sotto, magari con lo scollo alla Bardot tanto di moda, e il gioco sarà fatto.

Le gonne lunghe potranno poi essere un must anche con il pancione: c’è chi le preferirà ampie, perché più comode e fresche, e chi invece le adorerà aderenti, perfette per sfoggiare un pancione di cui andare orgogliose.

Che dire poi delle camicie? Ampie, fresche, comode ma sempre molto glamour. Potrete anche rubarle dal guardaroba del vostro lui che, certamente, non se la prenderà.

A prescindere dai capi selezionati, il consiglio è di prediligere sempre le fibre naturali. Cotone e lino saranno i vostri migliori alleati per non patire troppo il caldo.

