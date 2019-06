Cristina Incorvaia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Cristina Incorvaia è una modella di 37 anni, è nata il 12 Febbraio 1981 a Marsala (Trapani) sotto il segno dell’Acquario. Vive a Novara ed è conosciuta principalmente per la sua partecipazione come corteggiatrice nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

È una donna passionale, romantica, grande appassionata di sport e di località marittime ed il suo sogno più grande è proprio quello di crearsi una famiglia felice. Ma scopriamo qualcosa di più di lei e sulla sua vita privata.

Cristina Incorvaia: Instagram

Per quanto riguarda i social Cristina Incorvaia è molto attivo. Il suo profilo Instagram è seguito da 23,1mila persone e conta solo 280 post, ama condividere shooting fotografici o foto in cui mostra il suo bellissimo corpo. Tuttavia queste foto non sono visibili a tutti poiché ha deciso di rendere privato il suo account personale: se volete seguirla potete trovare il suo profilo qui.

La 37enne ha un profilo attivo anche su Facebook, è solita condividere selfie o foto insieme al suo compagno conosciuto a Uomini e Donne. Il suo profilo ufficiale è questo qui.

Cristina Incorvaia: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Cristina Incorvaia sappiamo che nel 2010 corteggia Alessio Lo Passo ma tra i due non scatta niente. Successivamente corteggia Gianluca Scuotto, tra i due si crea fin da subito una bella connessione ed infatti trascorrono una romantica serata trascorsa in un locale poi scatta il bacio e la notte insieme. Questo ha causato diversi litigi in studio, poiché Gianluca stava frequentando anche un’altra corteggiatrice, Roberta Di Padua. Il tronista si è sentito in colpa per aver ferito i sentimenti di Roberta e ha chiuso i rapporti con Cristina.

Dopo questa delusione ritrova l’amore insieme a David Scarantino ma, pur essendo molto innamorati, tra i due ci sono ancora dei problemi. “La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta” ha rivelato lei.

Lui dal canto suo ha ammesso: “Io sono innamorato di Cristina, ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo”

Cristina Incorvaia: carriera

Oggi Cristina Incorvaia lavora come modella, indossatrice e ballerina. Nel 2019 decide di partecipare insieme al suo ragazzo a Temptation Island tuttavia questa non è la prima volta che la 37enne appare in televisione infatti l’abbiamo vista a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice durante il trono di Alessio Lo Passo.

Nel 2018 invece, rimane molto delusa e mortificata in seguito al comportamento del tronista Gianluca Scuoto e chiude con lui dopo una notte di passione. Oltre lei e il suo compagno gli altri protagonisti di questa edizione saranno: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

