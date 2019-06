De Lellis e Iannone: la loro relazione è realtà – VIDEO

Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è scoppiato l’amore, e la loro relazione sembra essere uscita allo scoperto: ecco perché – VIDEO

Era già spuntato qualche indizio che entrambi avevano lasciato trapelare, eppure manca l’ufficialità. Ora però la conferma si fa sempre più forte: sembra proprio che Giulia De Lellis e Andrea Iannone abbiano una relazione.

Leggi anche: De Lellis e Iannone: ecco la prova inconfondibile

Grande interesse per i fan e per gli appassionati di gossip quindi, che non si sono lasciati scappare il dettaglio comparso tra le storie Instagram della De Lellis. Ora non resta che aspettare una comunicazione ufficiale da parte dei due.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI