Cristiano Malgioglio contro Morgan: le dure parole sui social

Cristiano Malgioglio si scaglia duramente contro il cantante Morgan dopo la lite di quest’ultimo contro Riccardo Signoretti

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso e nel corso della trasmissione ha avuto luogo una furente lite tra Morgan e Signoretti scoppiata dopo che la conduttrice ha fatto vedere un video che riguardava il pignoramento della Casa dell’ex di Asia Argento.

Appena finita la clip Signoretti ha voluto commentare la situazione: “Tu ora stai male perché ti sfrattano, ma le tue ex compagne sono state male perché non hai pagato gli alimenti alle tue figlie! Sono state male per anni! Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente… A me la casa non la toglie nessuno perché non ho fatto niente di male!”.

Morgan non vi ha dato molto peso ed ha ironizzato il tutto: “Perdonatelo perché non sa quello che dice. Non ti tolgono la casa? Più che altro perché non possono venire dei figli a te!”. Il direttore del settimanale Nuovo ha replicato a tono: “Questa è una battuta molto infelice a cui ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Non fai pena a nessuno!“.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Cristiano Malgioglio contro Morgan: le dure parole contro il cantante

I toni usati e sopratutto le parole scelte da Morgan non sono andate giù a Cristiano Malgioglio che furioso ha voluto rispondere a Morgan con parole tutt’altro che dolci: “Il genio si fa per dire…..Morgan, come sostengono alcuni suoi pochi fans, offende il Direttore @riccardo_signoretti con una battuta orribile durante la trasmissione ‘Non e’la D’urso… parlando della sua situazione inerente i suoi problemi familiari. Ottime parole quelli di Signoretti …e il genio… si fa sempre per dire….lo offende con una frase disgustosa….tipo: Piu’ che altro i figli non possono venire da te.”

Poi ha aggiunto: “Certe affermazioni così infelici , in un periodo tanto delicato e in un momento in cui si festeggiano i 50 anni #lgbt nel mondo e’ di una bassezza orribile. Di certi Morgan non possiamo meravigliarci l’importante e’ riconoscerli.”

Leggi anche >>> Angela Nasti ha un nuovo fidanzato? Amedeo Venza lancia il gossip

Leggi anche >>> De Lellis e Iannone: la loro relazione è realtà – VIDEO

Leggi anche >>> Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip: reazione di Claudia, video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI