Come snellire le gambe: esercizi e alimentazione per tornare in forma

Con l’arrivo dell’estate tutte noi donne vogliamo avere un corpo da urlo: la pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è consumare quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica. Quindi per snellire le gambe dovete mettere in pratica questi consigli, ma prima di fare qualsiasi cosa ricordiamo sempre di parlare prima con il proprio medico.

Snellire le gambe: ecco come eliminare i chili in eccesso

Le cosce sono le parti del corpo in cui tendono ad accumularsi i chili in eccesso e i tessuti adiposi ma adesso snellire le gambe in modo semplice è possibile. Per eliminare il grasso in eccesso in questa zona, è importante seguire alcuni consigli, che riguardano alimentazione e allenamento fisico.

Il primo passo da seguire è quello di modificare un poli proprio regime alimentare aumentando l’assunzione di calcio che è fondamentale per facilitare la crescita muscolare ma anche per eliminare le calorie in eccesso. Inoltre si consiglia di mangiare agrumi che contengono i polifenoli, che bruciano i grassi, e la vitamina C, che aiutano a contrastare le infiammazioni da allenamento e ad avere delle gambe toniche e magre.

Il secondo passo da seguire riguarda l’allenamento fisico. Per snellire le gambe è opportuno praticare alcuni esercizi a giorni alternati, come gli squat e gli affondi: due esercizi fondamentali per le gambe e che aiutano a eliminare il grasso in eccesso e allo stesso tempo a tonificare il corpo. Se non amate stare in posti chiusi a praticare sport vi consigliamo di camminare regolarmente. Lunghe passeggiate a passo veloce per almeno mezz’ora tutti i giorni. Infine, vi consigliamo di stimolare il metabolismo alternando allenamenti ad alta intensità a quelli a moderata intensità. Questo metodo è utile per diminuire il grasso corporeo.

