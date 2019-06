Angela Nasti finisce nel mirino dei fans dopo essersi separata da Alessio Campoli: di fronte a chi la considera la nuova Sara Affi Fella, sbotta così.

Angela Nasti come Sara Affi Fella? Un paragone che non è piaciuto all’ex tronista di Uomini e Donne, finita nel mirino dei fans per la scelta di andare in vacanza senza il fidanzato Alessio Campoli che, sui social, ha tuttavia smentito la rottura. Chi ha seguito tutto il percorso di Angela sul trono, però, ha cominciato a torcere il naso di fronte al distacco dei due e alla mancanza di foto di coppia sui profili di entrambi. Cosa starà accadendo, dunque?

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Angela Nasti sbotta sui social e racconta la verità su Alessio Campoli

Dopo la scelta, Angela Nasti e Alessio Campoli sembravano pronti a bruciare le tappe e, invece, i due hanno scelto di procedere a piccoli passi. Nessun viaggio d’amore, almeno per il momento. Angela, infatti, è prima partita per Ibiza insieme alle amiche e, in questi giorni, si è concessa qualche giorno di relax a Ischia. Nelle sue storie e nelle foto che pubblica su Instagram, però, non c’è spazio per Alessio Campoli al punto che in molti sarebbero pronti a scommettere su una rottura. Alcuni, inoltre, paragonano Angela Nasti a Sara Affi Fella che, lo scorso anno, dopo aver scelto Luigi Mastroianni, partì in vacanza con le amiche lasciando Luigi in Italia per poi uscire allo scoperto con Vittorio Parigini scatenando la reazione di Nicola Panico.

Potrebbe interessarti anche—>Uomini e Donne – Ursula e Sossio, la verità sulla crisi

Un paragone che non è affatto piaciuto ad Angela che si è così difesa “Ma quanta bassezza nell’usare il nome di una ragazza per insulto? Ma non vi siete stancati? Ma siate un po’ più originali!!! La scelta televisiva, come dici tu, avrebbe dovuto prevedere come diretta conseguenza lo sbandierare a destra e sinistra notizie su noi due!!! Siete curiosi o solo gelosi?” – scrive in un commento come riporta il portale Isa e Chia – “Il discorso non segue un filo logico. Se avessi pensato a voler fare business avrei potuto tranquillamente pubblicare una foto con lui e prendere like facili, stai sicura ne ho abbastanza di foto insieme, ma io non agisco sulla base dell’opinione di quelli come te che pensano di sapere in qualche modo tutto di due persone basandosi su quante foto, quante frasi dedicate su Instagram. Sveglia ragazze, bisogna conoscersi, viversi e poi pubblicare foto per dimostrare a voi dove siamo arrivati!”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI