Soffiano di nuovo venti di crisi su Ursula Bennardo e Sossio Aruta? Una delle coppie più emozionanti del Trono Over di U&D fa ancora discutere, ma lei spiega che è tutto a posto.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno per diventare genitori della loro prima bimba insieme, a suggellare una storia d’amore nata lo scorso anno negli studi del Trono Over di Uomini e Donne.

Ma non tutto sta andando come la dama vorrebbe. O almeno questo avevano pensato molti dei loro fans leggendo le parole pubblicate da una nota rivista qualche giorno fa. Ora però parla direttamente Ursula e spiega come stanno realmente le cose con il suo compagno.

Ursula e Sossio, dalla paura alla grande speranza

Tutto è nato da un articolo che il settimanale ‘DiPiù’ ha dedicato alla coppia di U&D. Come spesso fa la rivista del Gruppo Cairo, invece di un’intervista ha scelto una lettera, scritta direttamente da Ursula Bennardo, per raccontare come andava la maternità.

La compagna di Sossio Aruta, uno dei protagonisti più discussi nella storia del Trono Over, ha usato alcuni frasi che potevano essere interpretate in diversi modi. La dama del dating show di Maria De Filippi chiedeva maggiori certezze sul loro futuro, come coppia e come genitori.

In particolare nella lettera c’era un passaggio nel quale la Bennardo diceva che il loro rapporto era cambiato, sicuramente diverso da prima ma anche più strano. E nel primo mese della gravidanza aveva notato che lui l’aveva cercata di meno, quasi avesse paura della sua pancia e di come il loro rapporto si stava evolvendo”.

In fondo alla lettera, Ursula ha fatto una domanda diretta al suo compagno: “Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo?”. Lui pubblicamente non ha risposto e così i fans della coppia ma anche i loro haters, hanno immaginato che la rottura fosse vicina.

Ora però arrivano le parole rassicuranti da Ursula che via social ha fatto sapere di essere tranquilla. Chi legge una rivista, ha spiegato, non deve limitarsi ai titoli e lei ama Sossio anche più di prima. Quindi tutto bene, in attesa che la piccola Bianca arrivi a rallegrare la loro vita di coppia. Voi pensate che terranno duro?

