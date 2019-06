Martina Nasoni e Daniele Dal Moro uniti e complici dopo il Grande Fratello 2019: la vincitrice festeggia con il veronese che pubblica video sui social.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si mostrano insieme sui social sorridenti, felici e molto complici. Dopo aver vinto il Grande Fratello 2019, la ragazza con il cuore di latta ha festeggiato con il bel veronese che ha pubbicato sul proprio profilo Instagram alcune storie in sui si mostra insieme a Martina.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro insieme durante la prima notte fuori dalla casa del Grande Fratello

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2019, tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro c’era stato un netto distacco. Il bel veronese, però, non aveva mai chiuso definitivamente la porta spiegando di voler conoscere Martina nella vita vera. Sono così bastate poche ore a Daniele per mantenere la parola. Subito dopo la finalissima del Grande Fratello 2019 durante la quae si è scontrato proprio con Martina al televoto, Daniele ha ripreso possesso del cellulare e la prima persona che ha cominciato a seguire su Instagram, come rivela anche il Vicolo delle News, è stata proprio la Nasoni.

Daniele, però, ha fatto altro. Sulle storie di Instagram, infatti, ha pubblicato due video in cui si mostra sereno, nonostante la stanchezza, insieme a Martina. Nella prima storia c’è anche Enrico Contarin mentre nella seconda, i due sono su un letto, vicinissimi, intenti a mangiare una cioccolata che Daniele non ha alcuna intenzione di dividere. Martina, invece, ha cominciato a seguire Daniele questa mattina così come ha fatto la sorella di Dal Moro per la Nasoni. Tra i due, dunque, la conoscenza continuerà? I fans lo sperano. Senza telecamere, Martina e Daniele potranno così conoscersi senza pressioni.

