Daniele Dal Moro e Martina Nasoni di nuovo vicini. A pochi giorni dalla finale del Gf 16 che decreterà il vincitore, l’imprenditore veronese e la 21enne ternana che avevano vissuto un flirt durante le prime settimane di permanenza nella casa per poi staccarsi a causa di incomprensioni e interferenze altrui, si sono riavvicinati. Martina, tirando le somme del suo percorso nella casa, ha spiegato a Daniele di avere un unico rammarico: quello di non averlo conosciuto davvero. Di fronte a tali parole, Daniele ha deciso di aprire il suo cuore e raccontarsi a Martina a cui ha spiegato anche perchè si è allontanato da ei.

GF 16: Daniele Dal Moro apre il suo cuore a Martina Nasoni e piange

“Non ti ho conosciuto. Dal giorno in cui ci siamo parlati e abbiamo deciso di allontanarci, c’è stato un distacco totale”, spiega Martina. “Non mi piaceva la situazione che si era creata nè nei miei confronti nè nei tuoi. Per me sembra tutto facile, ma ti assicuro che non è stato un percorso facile qui dentro“, spiega Daniele. “Ci sono delle cose di cui cerco di non parlare perchè mi fanno stare davvero male. Non riesco neanche a parlare perchè sono sofferenze vere che hanno fatto parte della mia vita. Quando vedo che qualcosa va a richiamare quelle cose lì, io mi distacco. Per me essere uno dei finalisti conta molto poco perchè la cosa importante era fare l’esperienza. Quando mi hanno detto che ero in finale, ho pensato alla mia famiglia perchè sono un ragazzo che ha sofferto tanto e non ho mai chiesto aiuto e le persone che a me vogiono bene davvero sono state male. lI dolore più grande della mia vita è aver fatto piangere mia mamma, mia nonna, mia zia” – racconta Daniele non riuscendo a trattenere le lacrime.

Daniele racconta così a Martina di essere felice di aver conquistato la finale del Grande Fratello 2019 perchè è sicuro di aver reso felici le persone a cui vuole bene e di aver strappato loro un sorriso. “Alle persone che mi vogliono bene io ho dato poche gioie e sicuramente dopo il verdetto hanno fatto un sorriso. Mia madre, mia sorella, mia nonna sono state tanto male per me”, aggiunge ancora Dal Moro.

“Perchè non ti regali qualcosa?”, chiede Martina. “Per me è lo stesso perchè sono stato talmente male che quando ricevo poco io sono già felice”, risponde l’imprenditore veronese che poi aggiunge – “Agli occhi di tanti sembro una persona che ha tutto. Questo è vero, ma la mia vita non è stata un sogno. Voglio solo che le persone che mi vogliono bene, che ho visto soffrire per me siano felici“.

“Dani ma ti vuoi bene?”, chiede ancora Martina cercando di far capire a Daniele che è arrivato il momento di pensare anche alla propria felicità. “Sì, però non conta”, risponde tra le lacrime Daniele. “Sei un ragazzo d’oro, concediti qualcosa”, commenta Martina. “Uno dei motivi per i quali mi sono allontanato è che non potevo permettermi di venire qua e far vedere a loro che stavo male. Inizialmente non ti ho detto così, ti ho detto che volevo vivermela diversamente, ma in realtà non era quello il problema. Solo che nella vita di tutti i giorni se sto male non mi vedono, qui mi avrebbero visto e non ho più voglia di fare stare male le poche persone che mi vogliono bene e qua non potevo permettermi di stare male. Se avere questo distacco con te ha fatto sì che mi rompino meno i cog*ioni, che sia meno preso di mira e mi ha permesso di arrivare in finale sono contento perchè ho reso felice la mia famiglia”, confessa Daniele.

