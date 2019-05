Grande Fratello 2019, cosa c’è dietro il dolore di Daniele Dal Moro? Una lettera dei genitori e la sorpresa della sorella svelano la verità.

Daniele Dal Moro ha commosso il pubblico del Grande Fratello 2019 con la sua storia. Dietro l’indiscutibile bellezza fisica, l’imprenditore veronese nasconde un grandissimo dolore. Dopo averne parlato all’interno della casa, Daniele ha tirato fuori la sua sofferenza durante una sorpresa che il Grande Fratello ha deciso di regalargli durante l’ottava puntata. Dopo aver rivisto sullo schermo la sua storia, Daniele è croato di fronte ad una ettere dei genitori.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Grande Fratello 2019: tutta la verità sul passato di Daniele Dal Moro

L’ottava puntata del Grande Fratello 2019 che ha decretato Gennaro Lillio come primo finalista, è stata ricca di emozioni intense. Tra i momenti più belli c’è quello di Daniele Dal Moro che, di fronte ad una lettera dei genitori e alla sorpresa della sorella Michela ha fatto cadere la maschera del duro tirando fuori le sue acrime e la sua sofferenza.

Durante a settimana, Daniele si era asciato andare aa seguente confessione: “Io ho una cosa che mi è successa e che voi non avete. Vi racconto, non ce la faccio più. Ho toccato il fondo. A me di morire o vivere non mi fregava un ca**o. Non mi importava più nulla. Lo confesso, non mi importava proprio di vivere. Non c’è nulla di peggiore di non dare più valore alla tua stessa vita, ve lo assicuro. Ho una rabbia dentro, un dolore dentro, che non tiro mai fuori. Io è da quando ho memoria che soffro. Mia madre mi ha detto che pensa di non avermi mai visto felice nella mia vita”.

Potrebbe interessarti anche—>Grande Fratello, Francesca De Andrè: i dettagli intimi del tradimento di Giorgio

Durante la puntata, Barbara D’Urso ha spiegato di aver scelto, insieme agi autori, di non mandare in onda tutto il suo sfogo: “Dopo quasi due mesi, tu hai aperto il tuo cuore e sei crollato. Hai raccontato una parte della tua vita molto forte, alcune cose abbiamo evitato di riprenderle. Quando abbiamo capito che stavi raccontando cose molto forti, la nostra regia ha staccato per evitare che andasse in onda, perché si tratta di cose molto, molto forti”.

Per Daniee è così arrivata una toccante lettera dei genitori: “Sappiamo cosa hai attraversato ma nella vita non si guarda mai indietro. Questo Grande Fratello ti è stato utile per capire che ce la puoi fare da solo. Potrai sempre contare su di noi. Adesso vai avanti con serenità. Ti vogliamo bene, mamma e papà”.

In casa, poi, è arrivata la sorella Michela che, dopo averlo abbracciato, gli ha dato anche un consiglio: “Lasciati un po’ andare”. Prima di salutarla, Daniele ha aggiunto: “Non c’è mai nessun problema con me, dì a mamma che sono tranquillo”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI