Pamela Perricciolo, ospite a Live – Non è la D’Urso, racconta la sua versione dei fatti sul caso Mark Caltagirone, spiegando come la storia è nata e che ruolo hanno giocato lei, Pamela Prati e Eliana Michelazzo.

Pamela Perricciolo a Live – Non è la D’Urso: “Io Mark l’ho conosciuto”

“Se dico che è colpa di una sola persona è una presa per il c*lo, ci siamo sedute in tre e in tre abbiamo portato avanti una cosa. Puntare il dito solo su una persona non è giusto. Io Mark l’ho conosciuto”

Così esordisce a Live – Non è la D’Urso Pamela Perricciolo, pronta a raccontare la sua versione dei fatti sul caso Mark Caltagirone, spiegando come è iniziata questa storia e che ruolo hanno giocato lei, Pamela Prati e Eliana Michelazzo.

