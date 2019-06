Kikò Nalli, eliminato ad un passo dalla finale del Grande Fratello 2019, torna su Instagram, ma il primo post non è per Ambra.

Kikò Nalli torna su Instagram dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello 2019 ad un passo dalla finale. Dopo aver sentito fortemente la mancanza dei figli, Kikò ha subito ripreso possesso della propria vita e del proprio ruolo di padre. Su Instagram, infatti, oltre ad aver ringraziato tutti i fans che lo hanno sostenuto al Grande Fratello, si è mostrato sereno accanto ad uno dei suoi tre gioielli più importanti della sua vita.

Kikò Nalli torna su Instagram e ringrazia tutti: Ambra Lombardo svela cos’è successo la prima notte

“Eccomi, buongiorno. Non ho dormito e adesso sto andando a fare colazione al bar dove andavo tutte le mattine. Torno alla vita normale. Ragazzi è dura ma è una cosa bellissima. Anche la puzza dell’asfalto la amo. Grazie per avermi sostenuto, grazie per essermi stati vicino, grazie di tutto“, dice Kikò in una serie di Instagram Stories per poi aggiungere – “poi vi racconterò tutto. Spero che la mia semplicità e normalità siano arrivate a tanti. Eccoci di nuovo in macchina, sto assaporando la macchina, il profumo della città. E’ un’emozione unica. E’ vero: non sono andato in guerra però è anche vero che quello che è uscito fuori è tutta purezza e tutta normalità. Io sono fatto così. Chi non mi conosce non lo sa, chi mi conosce lo sa. Un bacio, grazie a tutti quei che mi hanno sostenuto”.

Ambra Lombardo, poi, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato alcuni dettagli della prima notte trascorsa da Kikò fuori dalla casa del Grande Fratello 2019: “Ci siamo lasciati, come Romeo e Giulietta, al sorgere dell’alba, nel senso che ci siamo scritti fino alle otto di stamattina – ha affermato – Sono cotta a puntino”.

